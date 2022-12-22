ЗСУ накрили штаб ворога у Горлівці, 4 офіцери поїдуть у пакетах: карта бойових дій на 22 грудня

Найзапекліші бої в Україні тривають на Сході. Російські військові витрачають всі сили й ресурси на захоплення Бахмута.

Про актуальну ситуацію на фронті станом на ранок 22 грудня доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Ворог обстрілює українські міста та села

Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об'єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Красногорівка, Невельське і Мар'їнка на Донеччині.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, на Сіверському напрямку, противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню район Заруцького, що на Сумщині.

обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, на Сіверському напрямку, противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню район Заруцького, що на Сумщині. На Слобожанському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка та Амбарне Харківської області.

На Куп'янському напрямку під вогневе ураження потрапили Новомлинськ, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

під вогневе ураження потрапили Новомлинськ, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Макіївки, Площанки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

обстріли зафіксовано поблизу Макіївки, Площанки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області. На Бахмутському напрямку противник стріляв з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

противник стріляв з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

вогневого впливу зазнали Красногорівка, Веселе, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнали населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області та місто Херсон.

Росіяни шукають добровольців рити окопи

З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, російське керівництво оголосило про набір добровольців. За грошову винагороду вони мають облаштовувати окопи, траншей та встановлювати бетонні конуси.

Досягнення наших ЗСУ за добу

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотник типу "Форпост" та ще 2 – типу "Ланцет-3".

Українські ракетники і артилеристи водночас уразили:

3 пункти управління,

2 райони зосередження живої сили противника.

Підтверджено вогневе ураження зосередження особового складу та техніки противника в районі Горлівки Донецької області. Там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких – офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та 3 вантажівки з боєприпасами. Інформація щодо поранених уточнюється.