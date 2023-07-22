Росіяни сунуть під Лиманом, гарячі бої біля Бахмута: карта бойових дій за 22 липня

Російські військові активно наступають на Лимано-Куп'янському напрямку, однак наші захисники стримують окупантів. Крім того, українські військові ведуть наступ на Півдні та закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

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Окупанти потужно наступають на Лиманському напрямку

наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Куп'янськ, Новоосинове та Синьківка Харківської області.противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії, Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу і Діброви на Донеччині. Ворог завдав авіаударів в районах Серебрянського лісу, Спірного та Діброви Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка – Донецької області.

Де окупанти наступають на Лиманському напрямку: карта боїв

під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили ворожі атаки в районі Григорівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

ЗСУ відбили атаки окупантів у районі Григорівки: карта боїв

наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаударів в районі Авдіївки. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.

ЗСУ відбили атаки окупантів у районі Первомайського: карта боїв

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар'їнки. Противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

Окупанти наступають у районі Мар'їнки: карта боїв

противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

Окупанти наступають у районі Новомихайлівки та Благодатного: карта боїв

противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаудару в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів.Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.оперативна обстановка без суттєвих змін.

противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.