Росіяни невпинно атакують на Лиманському й Авдіївському напрямках: карта бойових дій 22 січня

Українські військові вже 698 добу героїчно обороняють нашу державу від російської армії. Наразі ворог здійснює потужні атаки на Лиманському й Авдіївському напрямах.

Крім того, протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 102 авіаційних удари, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

Нанаші захисникиворога біля Синьківки Харківської області.

Росіяни атакували у напрямку Синьківки: дивіться на карті

Наукраїнські воїниокупантів поблизу Тернів, Ямполівки Донецької областінеподалік Білогорівки Луганської області.

Сили оборони відбили атаки біля Білогорівки: дивіться на карті

НаСили оборони відбили 7 атак противника східніше Григорівки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Біля Богданівки ЗСУ відбили наступ ворога: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 12 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де

Противник вів наступ біля Новомихайлівки: дивіться на карті

Що змінилося на Півдні

Напротивник наступальних чи штурмових дій не вів.Нанаші захисникиворога західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

ЗСУ відбили атаки ворога біля Вербового: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

НаСили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противникпозицій українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 артилерійських засобах та 1 засобу ППО противника.