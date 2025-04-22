Ворог наступає на Покровському напрямку, тривають бої на Курщині: карта фронту 22 квітня

Доба на передовій знову була неспокійною. Росіяни обстрілювали прифронтові міста й наступали на всіх напрямках, а ЗСУ намагалися успішно відбивати ворожі штурми. Загалом зафіксовано 165 бойових зіткнень.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відбувалося на фронті за добу

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурми неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог намагався просуватися і 25 разів атакував ЗСУ поблизу Нового, Надії, Новомихайлівки, Греківки, Мирного, Колодязів, Торського та в напрямку Нового Миру та Зеленої Долини.

Ситуація на Лиманському напрямку: показуємо на карті

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Переїзного противник атакував позиції українських військ два рази.

На Краматорському напрямку сталося чотири боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру, Маркового та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Ворог активно наступає на Торецькому напрямку: карта

На Покровському напрямку росіяни здійснили 61 штурмову і наступальну дію в районах Сухої Балки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Сухого Яру, Водяного Другого, Котлиного, Успенівки, Новоолександрівки, Надіївки, Троїцького, Тарасівки, Променя, Лисівки, Удачного, Преображенки, Котлярівки, Андріївки та в напрямку Олександрополя, Новопавлівки, Березівки.

Найбільше атак за добу – на Покровському напрямку: карта фронту

На Новопавлівському напрямку ворог атакував позиції ЗСУ 19 разів поблизу Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки, Розливу та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три ворожі штурми у напрямку Степового та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступав двічі, але безрезультатно.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Курському напрямку за добу відбулося 21 боєзіткнення. Росіяни здійснили 27 авіаційних ударів, скинули 45 керованих бомб, а також 336 разів обстріляв з артилерії.

Загарбники 5832 разів обстріляли позиції ЗСУ і населені пункти, зокрема 122 удари було завдано з реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 місць зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворогів та два пункти управління і шість артилерійських систем. Втрати серед російських солдатів склали 1130 осіб.