Окупанти атакували на Сумщині: карта бойових дій станом на 23 грудня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України стримують окупантів, які наступають на Бахмут та Авдіївку. Також наші воїни відпрацьовують по російській логістиці.
Ворожі військові за добу завдали 6 ракетних та 6 авіаційних ударів по цивільних об'єктах у Харківській та Дніпропетровській областях. Також вони здійснили 70 пострілів з РСЗВ.
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Де ЗСУ відбили російські атаки
- Сумська область: біля населеного пункту Високе;
- Харківська область: неподалік села Хатнє;
- Луганська область: біля Стельмахівки, Андріївки, Надії, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви;
- Донецька область: неподалік Новоселівки, Ямполівки, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Майорська, Нью-Йорка, Водяного, Красногорівки і Мар'їнки.
Де росіяни атакували на Сумщині: карта
Яка ситуація на головних напрямках фронту
- На Волинському і Поліському напрямках не виявили ознак формування наступальних угруповань ворога. У Білорусі військкомати активно перевіряють старших офіцерів, які перебувають у запасі.
- На Сіверському напрямку противник обстріляв Блешню Чернігівської області та Нововасилівку, Атинськ, Іскрисківщину, Павлівку, Водолаги і Краснопілля на Сумщині з РСЗВ.
- На Слобожанському напрямку росіяни гатили з танків, мінометів та артилерії по Стрілечій, Нескучному, Терновій, Стариці, Вовчанську, Волохівці та Строївці Харківської області.
- На Куп'янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження біля Новомлинська, Куп'янська, Крохмального і Берестового Харківської області, а також біля Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.
- На Лиманському напрямку "гаряче" було біля Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви Луганської області.
- На Бахмутському напрямку росіяни стріляли біля Верхньокам'янського, Білогорівки, Бахмута, Кліщіївки, Андріївки та інших населених пунктів.
- На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали райони Костянтинівки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині.
- На Новопавлівському напрямку росіяни стріляли по Времівці, Великій Новосілці, Нескучному, Вугледару та Микільському Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках під удар потрапили Марганець Дніпропетровської області та Херсон.
Як виглядає карта бойових дій в Україні: мапа
Як ЗСУ нищать противника
Через величезні втрати росіянам довелося облаштувати військовий шпиталь на базі відпочинку у Бердянську Запорізької області. Водночас низку туристичних баз використовують для розміщення російський військових.
За минулу добу, 22 грудня, українська авіація завдала 8 ударів по скупченню окупантів, а також знищила 3 ЗРК та один центр БпЛА противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління окупантів, 3 склади боєприпасів та 8 районів зосередження живої сили ворога.