Ворог суне на Курському, Торецькому та Покровському напрямках: карта бойових дій на 23 червня

Почалася 1216 доба з початку повномасштабного нападу Росії на Україну. Протягом минулої доби на фронті відбулося 142 бойові зіткнення.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Як змінилася карта бойових дій 23 червня

За минулу добу на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Ворог завдав 4 ракетні та 63 авіаційні удари, застосував 10 ракет та скинув 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6132 обстріли, зокрема 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3416 дронів-камікадзе.

Ворог бив по районах населених пунктів Яструбине, Нова Січ, Садки Сумської області; Приколотне Харківської області; Мирне Донецької області; Кам’янське, Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Сили оборони ж за допомогою авіації, ракет та артилерії вразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два артилерійські засоби та засіб протиповітряної оборони противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони України стримали натиск окупаційних військ, відбивши 20 атак противника. Протягом доби росіяни здійснили 10 авіаударів, скинувши 17 керованих авіабомб, а також провели 257 обстрілів, з яких 8 – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Сумщині: дивіться на карті

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка – зафіксовано 7 атак.

Куп’янський напрямок був менш активним: українські бійці відбили 3 ворожі штурми поблизу Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та в напрямку Голубівки.

На Лиманському напрямку противник намагався прорватися 17 разів у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Твердохлібове та Колодязі.

На Сіверському напрямку окупанти 4 рази намагалися атакувати поблизу Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку захисники відбили 6 атак біля Часового Яру та в напрямках Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку була 21 спроба ворога прорвати українську оборону в районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки.

Ситуація на Торецькому напрямку: дивіться на карті

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших – за минулу добу наші підрозділи зупинили 44 штурмові дії окупантів поблизу Малинівки, Миролюбівки, Мирного, Променя, Новосергіївки, Удачного, Котлярівки, Муравки та Олексіївки.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку російські війська 10 разів атакували позиції ЗСУ біля Веселого, Шевченка, Багатиря та Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку зафіксована одна атака в напрямку Новоандріївки.

Придніпровський напрямок – 2 спроби штурму завершилися безрезультатними для окупантів.

Гуляйпільський напрямок минув без бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань противника не виявлено.