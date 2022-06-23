Росіяни перекидають підрозділи та наступають на Сході: карта бойових дій на 23 червня

Протягом 120 днів ЗСУ дають відсіч російським окупантам. Найбільш важка та напружена ситуація – в Східній операційній зоні. Ворог тисне на Донбасі.

Актуальні дані про ситуацію на фронті оприлюднив Генштаб ЗСУ. Це інформація станом на ранок 23 червня. Також далі можете побачити карту бойових дій.

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На Донбасі – "найгарячіше"

На Слов’янському напрямку росіяни хочуть покращити своє тактичне положення та знайти слабкі місця в обороні наших військ. Ворог має наміри відновити наступ на Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. Відтак у районі Ізюма загарбники розмістили до двох танкових підрозділів. Тут планують застосувати важкі вогнеметні системи.

Крім того, росіяни намагаються повністю захопити Сєвєродонецьк та вести наступальні дії, щоб оточити наші війська в районі Лисичанська й заблокувати основні логістичні шляхи.

Ворог окупував населені пункти Лоскутівка та Рай-Олександрівка, штурмує Сиротине, готується до форсування річки Сіверський Донець.

На Бахмутському напрямку окупанти наступають на Золоте та Вовчоярівку. Намагаються заволодіти панівними висотами в районі Берестового, аби встановити контроль над трасою Бахмут – Лисичанськ.

Перекинули в район Новотошківське до однієї батальйонної тактичної групи зі складу центрального військового округу.

На Краматорському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не було. Загарбники обстрілюють наші підрозділи, щоб їх не перекинули на інші напрямки.



Що відбувається на Донбасі / Карта Liveuamap

На Півні окупанти намагаються зашкодити контрнаступу ЗСУ

Окупанти спрямовують зусилля, щоб зашкодити контрнаступу українських військ у Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій.

На Миколаївському напрямку ворог розгорнув у визначених районах артилерійські підрозділи. Не виключено, що штурмуватимуть у напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве, аби вийти адміністративні кордони Херсонської області. Інженерне вдосконалення позицій росіяни проводять і на Криворіжжі.



Ситуація на Півдні / Карта Liveuamap

На Півночі росіяни тримають війська на кордоні

Підрозділи противника продовжують перебувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог тримає там трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1 танкової армії західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ.

Крім того, росіяни вдосконалюють оборонні позиції у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Агресор продовжує обстріли Сумської області.

На Харківському напрямку росіяни сподіваються не допустити вихід Сил оборони в тил угруповання окупаційних військ, що діє на Слов’янському напрямку. Ворог вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне.

Навчання на кордоні з Білоруссю

З 22 червня по 1 липня у Гомельській області, поблизу кордону з Україною, тривають мобілізаційні навчання збройних сил Білорусі. Будуть відпрацювати питання призову військовозобов’язаних запасу.

Навчання проводять із залученням російських інструкторів. Основна увага приділяється веденню диверсійно-розвідувальної діяльності.



Карта бойових дій / Фото Liveuamap

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