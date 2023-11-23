Росія намагається штурмувати позиції ЗСУ на Сході: карта бойових дій за 23 листопада

Сили оборони вже 638 день продовжують звільняти нашу державу від загарбників, виганяючи з окупованих територій ворога. Однак російська армія намагається штурмувати позиції українських військових на Сході.

Так, протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, а також здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Що відбувається на Сході України

Наворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Сили оборони

Росіяни атакували біля Синьківки: дивіться на карті

Напротивник наступальних чи штурмових дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти наступальних чи штурмових дій не вели.

Своєю чергою, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ контратакують південніше Бахмута: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Сили оборони відбили 30 атак.

Російська армія штурмувала Новобахмутівку: дивіться на карті

Нанаші захисникиворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

ЗСУ відбили атаки росіян біля Мар'їнки: дивіться на карті

Наворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

Ворог наступав біля Старомайорського: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Напротивник 4 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Росія намагалася штурмувати Роботине: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Які втрати мали росіяни у техніці

Водночас Сили оборони продовжують наступальну операцію на, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Наукраїнські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом останньої доби авіація Сил оборони завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління, 1 систему протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів російської армії.