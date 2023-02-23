Сили оборони відбили близько 90 атак ворога: карта бойових дій на 23 лютого

Окупанти і далі намагаються наступати на Донбасі. Однак ворог зустрічається з потужним опором наших захисників.

Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 23 лютого доповіли у Генштабі ЗСУ. 24 Канал показує карту бойових дій.

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Українські воїни відбили майже сотню атак ворога

Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили близько 90 атак противника на зазначених напрямках.

Загарбники завдали 10 ракетних та 19 авіаційних ударів. Окупанти здійснили 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Від дій російських терористів знову постраждали мирні міста і села, і цивільні громадяни.

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Ситуація на різних напрямках фронту

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Михальчина-Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Бояро-Лежачі, Рижівка, Басівка Сумської області, а також 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Амбарне та Бологівка.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Кремінна, Білогорівка, Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам'янка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області; Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Іванівка і Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському – ворог продовжує атакувати позиції наших військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Малоільїнівка, Бахмут. Російські військові активно ведуть повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Веселе, Білогорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, Водяного, Невельського, Мар'їнки, Побєди, Вугледара та Пречистівки.



За минулу добу окупанти здійснили 43 безуспішних атаки поблизу цих населених пунктів. Зафіксовано артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Серед них Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.

За минулу добу окупанти здійснили поблизу цих населених пунктів. Зафіксовано артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Серед них Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині. На Запорізькому напрямку росіяни вдарили по районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка і Кам'янське – Запорізької, Вищетарасівка і Марганець на Дніпропетровщині.

На Херсонському – від артилерійського вогню окупантів постраждали Херсон, а також Тягинка, Новотягинка, Антонівка, Зеленівка та Чорнобаївка.

Загроза завдання Росією ракетних ударів залишається високою по всій території України.

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Окупанти намагаються паспортизувати жителів Нової Каховки

Російські загарбники продовжують насаджувати паспортизацію громадянам України. Так, жителям Нової Каховки з 19 лютого надходять повідомлення агітаційного характеру про роботу у місті міграційної служби.

У зв'язку із провалом наступу та значними втратами у живій силі під Вугледаром, особовий склад добровольчого, так званого козачого загону, який був приданий 155 бригаді морської піхоти тихоокеанського флоту, відмовляється від подальшої участі у наступальних діях.

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Сили оборони знищують ворога

Упродовж минулої доби українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також ще одного по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. Окрім того, наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.