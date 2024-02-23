Ворог 43 рази намагався прорвати оборону на Мар'їнському напрямку: карта боїв на 23 лютого

Повномасштабна війна в Україні триває вже 730 день. За минулу добу на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.

Агресор намагається прорвати нашу оборону. Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Де росіяни намагалися наступати, скільки атак ворога відбито

. Оперативна обстановка без суттєвих змін.Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.Агресор здійснив 5 спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

. Окупанти 14 разів атакували наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.. Сили оборони відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.. Українські воїни відбили 10 атак загарбників у районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог 43 рази намагався прорвати оборону наших військ.Наші захисники відбили 3 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.. Сили оборони 5 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Так, протягом минулої доби, окупанти здійснили 5 спроб штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

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Сили оборони потужно нищать ворога