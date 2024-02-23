Ворог 43 рази намагався прорвати оборону на Мар'їнському напрямку: карта боїв на 23 лютого
23 лютого 2024, 08:33Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна в Україні триває вже 730 день. За минулу добу на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.
Агресор намагається прорвати нашу оборону. Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
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Де росіяни намагалися наступати, скільки атак ворога відбитоВолинський і Поліський напрямок. Оперативна обстановка без суттєвих змін.Сіверський і Слобожанський. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.Куп’янський напрямок. Агресор здійснив 5 спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
Яка ситуація на фронті: дивіться картуЛиманський. Окупанти 14 разів атакували наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.Бахмутський. Сили оборони відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.Авдіївський напрямок. Українські воїни відбили 10 атак загарбників у районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.Мар'їнський. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог 43 рази намагався прорвати оборону наших військ.Новопавлівський напрямок. Наші захисники відбили 3 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.Запорізький. Сили оборони 5 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.Херсонський напрямок. Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Так, протягом минулої доби, окупанти здійснили 5 спроб штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.
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Сили оборони потужно нищать ворога
- Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах ворога.
- Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА противника.
- До речі, за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1000 окупантів, 3 танки, 37 ББМ, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 системи ППО, 32 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 36 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн, 9 – спеціальної техніки.