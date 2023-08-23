ЗСУ в Роботиному, окупанти наступають на Сході: карта боїв за 23 серпня
23 серпня 2023, 08:30Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові досягають успіху під час наступу на Півдні та закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас окупанти наступають на Авдіївку та Мар'їнку.
Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Сході України.
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Де на Сході тривають гарячі боїНа Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Берестове, Куп'янськ-Вузловий Харківської області та Твердохлібове Луганської області.
Огляд карти бойових дій за 23 серпня: дивіться відеоНа Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів.На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Уманське Донецької області.
Карта боїв у районі АвдіївкиНа Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Мар'їнка, Побєда, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Катеринівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.
Карта боїв у районі Мар'їнкиНа Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Водяного та Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.