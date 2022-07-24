ЗСУ вкотре відігнали ворога біля Вуглегірської ТЕС: карта бойових дій станом на 24 липня

Українські воїни вже 5 місяців борються з російськими загарбниками. Основні бойові дії зараз зосереджені на Сході та Півдні.

Про те, що відбувається на передовій, доповіли у Генштабі ЗСУ. Про ситуацію на різних напрямках – нижче.

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Ситуація на Півночі України

На Волинському та Поліському напрямках ситуація – без суттєвих змін. білоруські підрозділи продовжують посилено охороняти кордон в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

На Сіверському напрямку росіяни відкривали вогонь у районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля і Грабовське на Сумщині. Також ворог періодично проводить повітряну розвідку біля кордону Сумської та Чернігівської областей.

росіяни обстріляли населені пункти на Харківщині

На Харківському напрямку армія ворога гатила із ствольної та реактивної артилерії біля Питомника, Петрівки, Новомиколаївки, Старого Салтова, Благодатного, Прудянки, Лісного Леб'яжого, Коробочкиного, Дергачів, Перемоги та інших.

Ситуація на Харківщині / Скриншот Liveuamap

Що відбувається на Донбасі:

На Слов'янському напрямку під ворожий обстріл з артилерії потрапили райони Чепіля, Богородичного та Адамівки.

під ворожий обстріл з артилерії потрапили райони Чепіля, Богородичного та Адамівки. На Краматорському напрямку ворожий вогонь був біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. Використовували росіяни і безпілотник.

ворожий вогонь був біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. Використовували росіяни і безпілотник. На Бахмутському напрямку загарбники ведуть бойові дії, аби провести наступ на Бахмут та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС.Окупанти обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру, використовуючи штурмову та армійську авіацію.

загарбники ведуть бойові дії, аби провести наступ на Бахмут та встановити контроль над Вуглегірською ТЕС.Окупанти обстрілювали цивільну та військову інфраструктуру, використовуючи штурмову та армійську авіацію. Біля Вуглегірської ТЕС ЗСУ знову відкинули ворога назад.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли були біля Золотої Ниви, Вугледара, Веселого, Авдіївки, Красногорівки та багатьох інших. Ворожий безпілотник працював біля Малої Токмачки та Новодарівки. На окремих ділянках ворог хоче удосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

Що відбувається на Донбасі / Скриншот Liveuamap

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку росіяни зосередились на утриманні займаних позицій. Під обстріл потрапили Червона Долина, Киселівка, Тернівка, Добрянка, Олександрівка, Кобзарців, Лепетиха.

Українські ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи продовжують завдавати удари по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.

Карта бойових дій станом на 24 липня / Скриншот Liveuamap

Дивіться у відео – росіяни втрачають наступальний потенціал: