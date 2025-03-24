ЗСУ звільнили Надію, росіяни просунулися на Запоріжжі: як змінилася лінія фронту за тиждень

Активні бої тривають по всій лінії зіткнення. Найважчою ситуація залишається на Покровському напрямку, а також в районах Торецька, Лимана і Куп'янська та на межі Сумщини і Курської області Росії.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 17 по 23 березня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Як змінилася динаміка боїв

Упродовж минулого тижня ворожі війська 1 045 разів атакували позиції українських захисників по всій лінії фронту. Третина зіткнень припала саме на Покровський напрямок. Динаміка боїв на напрямках дещо змінилася у порівнянні з попереднім тижнем:

на Покровському напрямку відбулися 325 боєзіткнень;

на Торецькому напрямку – 150 атак;

на Курському напрямку – 144 атаки;

на Лиманському напрямку – 113 атак;

на Новопавлівському напрямку – 87 атак;

на Куп'янському напрямку – 43 атаки;

на Харківському напрямку – 36 атак;

на Краматорському напрямку – 28 атак;

на Гуляйпільському напрямку – 24 атаки;

на Сіверському напрямку – 22 атаки;

на Оріхівському напрямку – 17 атак;

на Придніпровському напрямку – 5 атак.

Удвічі знизилася ворожа активність на Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Водночас кількість зіткнень на Торецькому та Покровському напрямках зросла.

При цьому жодних змін лінії зіткнення зафіксовано не було на Курському, Харківському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському і Придніпровському напрямках. Про зміни на інших ділянках поговоримо далі.

Росіяни шукають напрямки для атаки на Харківщині

У Харківській області основні бойові зіткнення тривають на Харківському та Куп'янському напрямках. На Харківському – змін минулого тижня не було зафіксовано, там основні бої тривають у Вовчанську.

На Куп'янському напрямку росіяни продовжують шукати нові ділянки для прориву. Після того як окупантів вибили з Фиголівки, вони почали атакувати північніше аж до державного кордону в районах сіл Красне Перше, Кам'янка і Тополі. Там росіянам вдалося просунутися.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

ЗСУ звільнили Надію

У січні 2025 року село Надія Луганської області перейшло у сіру зону, а на початку березня опинилося у ворожій окупації. Останні кілька місяців росіяни докладають чимало зусиль для повного захоплення Луганської області.

23 березня 3-тя окрема штурмова бригада повідомила, що село Надія повернули під контроль України. Бойова операція тривала близько 30 годин.





Ситуація на Луганщині / Карта DeepStateMAP

Просування росіян біля Лиману

Останні кілька тижнів ситуація на Лиманському напрямку суттєво загострилася, проте часто ворожі спроби просунутися закінчувалися провалом. Проте все ж минулого тижня ворогу вдалося прорватися в районах сіл Новолюбівка, Ямполівка та в напрямку Зеленої Долини.

Російські війська намагаються тиснути в напрямку Лимана і все ще розраховують на повторну окупацію міста.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається на Покровському напрямку

На Покровському напрямку ситуація залишається вкрай складною, ворог щодня здійснює по кілька десятків штурмів. Проте в районах Покровська, а також біля сіл Удачне, Успенівка та Котлине в напрямку Дніпропетровської області ворожих просувань не зафіксовано.

Водночас минулого тижня росіянам вдалося просунутися в селі Запоріжжя, а також збільшилася сіра зона на цій ділянці. Відстань до адмінмежі з Дніпропетровською областю залишається без змін.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни штурмують Новосілку

Складна ситуація також і на Новопавлівському напрямку. Росіяни намагаються штурмувати Костянтинопіль, хоч і безрезультатно, проте сіра зона південніше, біля села Розлив, розширилася.

Росіяни прорвалися у село Новосілка і продовжують штурмувати населений пункт. Більшість села зараз у сірій зоні. Також ворог просунувся біля Привільного та Бурлацького і в Скудному. Тривають бої в Дніпроенергії.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни просунулися на Запоріжжі

Тижнем раніше на Оріхівському напрямку суттєво зросла кількість російських штурмів, котра минулого тижня пішла на спад. Проте за цей час росіяни змогли просунутися в районі сіл П'ятихатки та Малі Щербаки.

Уперше за тривалий час відбулися зміни на лінії зіткнення у Запорізькій області. Ворог прорвався до околиць села П'ятихатки, а частина Малих Щербаків перейшла у сіру зону. Проте останні кілька днів ворог майже не проводить штурмові дії на цій ділянці, то ж про наступальну операцію на Запоріжжі не йдеться.





Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Хоч зараз і відбуваються перемови, та все ж ситуація на фронті залишається складною і весь тягар війни все ще на плечах наших воїнів. Крім того, масовані обстріли Кропивницького, Одеси, Запоріжжя, Києва та інших українських міст та сіл минулого тижня показали – росіяни не хочуть миру. Тому наше завдання – зробити все, аби у росіян іншої опції не було. Що можна зробити прямо зараз – підтримати збір для воїнів. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.