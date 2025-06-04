Масовані обстріли на Курщині та понад 55 атак біля Покровська: карта бойових дій 4 червня

Російські війська продовжують атаки на фронті, намагаючись захопити більше території. Сили оборони протидіять наступам окупантів та завдають їм проблем на всіх напрямках.

Протягом минулої доби на передовій було 178 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка зараз ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку за добу сталося чотири атаки окупантів. Українські військові відбивали штурми противника в районах Загризового, Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Просування росіян вдалося зупинити біля Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Глущенкового, Ольгівки, Середнього, Вовчого Яру, Чернещини, Карпівки, Нового Миру.

Бойові дії на Лиманському напрямку: карта фронту

На Сіверському напрямку окупанти вели атаки в бік Григорівки. Там відбулося три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 6 штурмів ворога в районі Часового Яру та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку здійснено 16 атак українських позицій у районах Кримського, Русиного Яру, Дружби, Торецька та в бік Яблунівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 55 атак агресора біля Нової Полтавки, Покровська, Котлярівки, Новоукраїнки, Андріївки, Новооленівки, Звірового, Малинівки, Єлизаветівки, Мирного, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та в бік Миролюбівки й Новомиколаївки.

Ситуація на Покровському напрямку: показуємо на карті

На Новопавлівському напрямку за добу зафіксовано 32 ворожі штурми в районах Федорівки, Костянтинополя, Рівнополя, Вільного Поля, Запоріжжя та в бік Зеленого Поля, Новополя, Шевченка, Комара і Багатиря.

Новопавлівський напрямок фронту: карта

На Оріхівському напрямку окупанти п'ять разів марно намагалися атакувати поблизу Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку відбулося 26 боєзіткнень. Росіяни завдали 231 артилерійського обстрілу, з них один – із реактивної системи залпового вогню. Також вороги скинули по позиціях 23 керовані авіаційні бомби.

Усього за добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних і 77 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й 101 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 6111 обстрілів та залучив для атак 3669 дронів-камікадзе.

Сили оборони України завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. За добу втрати російських загарбників склали 1020 осіб.