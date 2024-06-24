У Новоолександрівці тривають зіткнення, ворог тисне на Вовчанськ: карта бойових дій 24 червня

Українські захисники вже 852 добу героїчно обороняють нашу батьківщину від агресора. Водночас ворог не припиняє тиснути на наших військових на Сході України, зокрема, на Сіверському і Покровському напрямках.

Протягом минулої доби зафіксовано 129 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари, із застосуванням чотирьох ракет, 58 авіаційних ударів, здійснив понад 3 500 обстрілів, в тому числі 91 – із реактивних систем залпового вогню.

До теми 1300 окупантів та понад 50 артсистем: втрати ворога на 24 червня

Яка ситуація на Сході України

Натривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ. Від початку доби в районі міста триває. Ситуація контрольована.

Росіяни намагалися прорвати оборону біля Вовчанська: дивіться на карті

Натриваєпоблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.

Бій триває біля Стельмахівки: дивіться на карті

Наточаться бої в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Торське та в Серебрянському лісі.без успіху для противника, два боєзіткнення тривають.

Біля Греківки йдуть бої: дивіться на карті

Навідбулося. Ворог намагається потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах Білогорівки, Верхньокам'янського, Роздолівки та Виїмки. Сім атак відбито, точаться бої.

Ворог намагається вибити ЗСУ з Білогорівки: дивіться на карті

Науспіху не мала штурмова дія російських загарбників поблизу Іванівського. Продовжується одне боєзіткнення поблизу Кліщіївки.

Біля Кліщіївки триває боєзіткнення: дивіться на карті

Навідбитов районі Південного, один бій ще триває.

В районі Південного Сили оборони відбили дві атаки: дивіться на карті

Наза сьогодні вже відбулосянаших позицій, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої за Новоолександрівку, поблизу Євгенівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки Першої.

За Новоолександрівку тривають бої: дивіться на карті

Наагресор продовжує тиснути на наші позиції в районах Карлівки, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація контрольована,, одне боєзіткнення триває.

У напрямку Красногорівки ворог намагається просуватися: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Науспіху не мала спроба окупантів наблизитися до Урожайного.

Ворог хотів наблизитися до Урожайного: дивіться на карті

Наворогпід час спроб витіснити українських захисників з позицій неподалік Малої Токмачки.

Росіяни не змогли просунутися біля Малої Токмачки: дивіться на карті