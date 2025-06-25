Понад 150 боєзіткнень, 65 із них – на Покровському напрямку: карта бойових дії 25 червня

Розпочалася 1218 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби, 24 червня, на фронті було зафіксовано 151 бойове зіткнення.

Росіяни здійснили 3 ракетні та 64 авіаційні удари, застосувавши 9 ракет та скинувши 118 КАБів, 6 338 обстрілів, зокрема 106 – із РСЗВ, та залучили для атак 3 943 дронів-камікадзе. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках 24 червня ЗСУ відбили 5 атак загарбників.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 8 разів штурмували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Вовчанськ та Кам'янка.

Росія атакувала біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 5 атак ворога біля Степової Новоселівки, Кругляківки, Зеленого Гаю, в бік Піщаного й Курилівки.

На Лиманському напрямку Росія атакувала 18 разів. Вона намагалася вклинитися в оборону ЗСУ неподалік населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Нового Миру, Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки.

Окупанти штурмували біля Торського: дивіться на карті

На Сіверському напрямку окупанти здійснили 5 спроб просунутися в районах Григорівки та Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку росіяни 8 разів атакували біля Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.

Ворог атакував біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак біля Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки.

Росія штурмувала біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 65 штурмових дій окупантів біля населених пунктів Срібне, Богданівка, Новосергіївка, Єлизаветівка, Промінь, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Муравки, Мирнограду, Полтавки й Володимирівки.

Окупанти атакували біля Срібного: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку росіяни здійснили 14 атак біля населених пунктів Багатир, Зелене Поле, Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара.

Ворог штурмував біля Багатиря: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку Росія за підтримки авіації здійснила 1 безуспішну атаку біля населеного пункту Малинівка.

Сили оборони відбили 1 атаку на Оріхівському напрямку біля населеного пункту Кам'янське.

На Придніпровському напрямку Росія 3 рази атакувала позиції ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.