ЗСУ відбили атаки окупантів і знищили багато авіації: карта бойових дій станом на 25 січня

Росіяни вже майже рік продовжують наступ на територію України. На жаль, окупанти атакують цивільну інфраструктуру та знищують мирних людей. Однак, наші воїни продовжують героїчно обороняти рідну землю та завдають ворогу колосальних втрат.

Що відбувається на фронті та якою була ситуація минулої доби, читайте у метеріалі 24 Каналу.

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Українські воїни знищили багато ворожої авіації

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 8 населених пунктів. Серед них: Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Новобахмутівка, Красногорівка, Мар'їнка і Чарівне на Донеччині.

Наша авіація завдала вісім ударів по районах зосередження ворог та ще 3 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, українські воїни знищили Су-25, одразу три ударних російських вертольоти Ка-52, 3 безпілотники типу "Орлан", 1 – типу "Мерлін" та один "Ланцет".

Артилеристи та ракетники уразили пункт управління противника та 9 районів зосередження окупантів.

Висока загроза ракетних та авіаційних ударів

Упродовж доби, 24 січня, російські загарбники завдали 4 ракетних та 26 авіаційних ударів. Також здійснили понад 100 обстрілів із РСЗВ.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що на всій території України є високою загроза російських авіаційних та ракетних ударів. Тож під час сигналу повітряної тривоги перебувайте в укритті.

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Що відбувається на основних напрямках фронту

Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Синьківка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському – вогневого ураження зазнали Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Невське, Терни та Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському – під вогонь російських військових потрапили понад 30 населених пунктів. Зокрема, Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Краснополівка, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському – від обстрілів постраждали Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Михайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку окупантами обстріляні Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива та Микільське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському – від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 40 населених пунктів. Зокрема, і Херсон, де загарбники обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку.

Детальніше про ситуацію на фронті: дивіться карту

Росія вербує ув'язнених українців

з Каховки на Херсонщині окупанти вивозять медичне обладнання центральної міської лікарні до міста Генічеськ Херсонської області.

У Генштабі повідомили, що держава-агресор вербує ув'язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу ПВК "Вагнера".

Більшість українських ув'язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув'язнених. Важливо, що найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.