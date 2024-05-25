Окупаційні війська понад 100 разів штурмували позиції ЗСУ на фронті: карта фронту 25 травня

Російські окупанти продовжують здійснювати атаки на декількох напрямках фронту. Зокрема, на Харківському напрямку ворог намагався прорвати рубежі нашої оборони в районах Липців.

Загалом протягом минулої доби на всьому фронті російсько-української війни відбулося загалом 103 бойових зіткнення. А вже з початку поточної доби відбулося 21 бойове зіткнення. Ворог завдав один ракетний удар із використанням чотирьох ракет і чотири авіаційні удари, застосувавши чотири КАБи.

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Яка ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку з початку доби ворожі війська тричі атакували українські підрозділи. Дві штурмові дії відбито в районі Липців без успіху для противника. В Генштабі зазначили, що ще одне бойове зіткнення триває в районі Вовчанська.



"Сили оборони продовжують укріплювати свої рубежі", – йдеться в повідомленні.



За уточненими даними за минулу добу на Харківському напрямку ворог втратив 148 окупантів, з них 35 загиблими та 113 пораненими. Також українські захисники знищили 5 ворожих артсистем, 8 БпЛА, 5 автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено: одну броньовану машину, п’ять артсистем, один засіб ППО, три автомобілі та дві одиниці спецтехніки. А також уражено 24 бліндажі противника.

2 штурмові дії відбито в районі Липців: дивіться на карті

Напідрозділи Сил оборони відбили вже дві атаки противника в районі Петропавлівки та Невського. Ще одне бойове зіткнення триває. Ситуація напружена. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони. Вживаються заходи для стабілізації обстановки. НаЗСУ відбили ворожу атаку в районі Торського. Наз початку доби відбулося 2 бойових зіткнення, одне з них ще триває неподалік Виїмки. В Генштабі наголосили, що тут українські захисники мали успіх на окремих ділянках. Наокупанти уже двічі атакували в районі Кліщіївки. Одну спробу ворожого штурму відбито, ще одна триває. Ситуація контрольована.

Ворог атакував в районі Кліщіївки: дивіться на карті

Наз початку доби російські війська 4 рази атакував позиції ЗСУ. Силами оборони одну атаку відбито неподалік Невельського. Тривають бої в районах Сокола та Яснобродівки. Напідрозділи наших військ відбили 2 спроби противники просунутись в районах Красногорівки та Костянтинівки.

Окупанти хотіли просунутися в районі Красногорівки: дивіться на карті

Наспробував витіснити підрозділи Сил оборони в районі Старомайорського Донецької області. Зазнав невдачі та відступив. Навідбито атаку окупантів біля Роботиного. Наразі триває бій поблизу Новоандріївки. Ситуація контрольована. НаСили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок. В ході боїв, противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

Ворог не залишає спроб захопити нові українські території, однак наші військові дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.