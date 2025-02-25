Ворог атакує в районі Торецька та штурмує в сторону Покровська: карта бойових дій 25 лютого

Протягом минулої доби зафіксовано 98 боєзіткнень. Найбільше штурмових дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку війська противника двічі намагалися прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 11 атак окупантів. Наші захисники відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку агресор атакував 6 разів. Він намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка, Діброва та Катеринівка.

На Краматорському напрямку загарбники двічі атакували у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку війська країни-агресорки здійснили 11 атак в районах Торецька та Кримського.

Ворог здійснив 11 атак на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 28 штурмів: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог протягом минулого дня здійснив 13 атак в напрямку Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку поблизу Новополя.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі штурмували позиції Сил оборони в районах Малих Щербаків та Кам’янського.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території та успішно відбили дві наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку, у бік населеного пункту Садове.

На Сіверському напрямку минулої доби росіяни активних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 34 авіаударів, скинувши при цьому 43 КАБ, здійснив 375 обстрілів, 17 з них - із РСЗВ. Українські захисники відбили 11 штурмових дій загарбників.