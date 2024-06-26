Ворог тисне біля Часового Яру й на Покровському напрямку: карта бойових дій на 26 червня

На всій ділянці фронту точаться запеклі бої. Так, ворог не полишає спроб захопити українські території та просунутися вглиб.

Загалом, протягом доби відбулося 142 бойових зіткнення. Окрім того, окупанти завдали 2 ракетні удари, 61 авіаудар із застосуванням 96 КАБів, а також здійснили понад 4 тисячі обстрілів.

До теми Бої в районі Вовчанська, ворог наближається до Торецька: карта бойових дій 25 червня

Карта бойових дій 26 червня

Наокупанти продовжували наступальні дії. Загалом відбулося 8 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Тихе.

Бої на Харківському напрямку: дивіться на карті

НаСили оборони відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, Стельмахівки, Андріївки, Новоселівки, Піщаного Харківської області.

Ворог намагається атакувати на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Наукраїнські воїни відбили 17 атак російських загарбників в районах населених пунктів Невське, Копанки, Григорівка, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області.

Окупанти атакують на Лиманському напрямку: дивіться на карті

НаСили оборони відбили 14 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області та Роздолівки, Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки Донецької області. Наукраїнські захисники зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Кліщіївки, Іванівського, Часового Яру Донецької області.

Ворог тисне біля Часового Яру: дивіться на карті

Напротивник здійснив 14 безуспішних атак в районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Торецьк. Наукраїнські воїни відбили 47 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Новоселівка Перша, Макарівка, Яснобродівка Донецької області.

Запеклі бої на Покровському напрямку: дивіться на карті

НаСили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог 8 разів атакував позиції українських військ. Наворог здійснив 4 безуспішні штурми на позиції українських військ в районах населених пунктів Костянтинівка й Урожайне Донецької області. Навідбулося 2 бойових зіткнення в районах Малої Токмачки й Роботиного Запорізької області. Наросійські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив 4 атаки на позиції Сил оборони.