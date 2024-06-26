Ворог тисне біля Часового Яру й на Покровському напрямку: карта бойових дій на 26 червня
26 червня 2024, 09:33Читать новость на русском
На всій ділянці фронту точаться запеклі бої. Так, ворог не полишає спроб захопити українські території та просунутися вглиб.
Загалом, протягом доби відбулося 142 бойових зіткнення. Окрім того, окупанти завдали 2 ракетні удари, 61 авіаудар із застосуванням 96 КАБів, а також здійснили понад 4 тисячі обстрілів.
До теми Бої в районі Вовчанська, ворог наближається до Торецька: карта бойових дій 25 червня
Карта бойових дій 26 червняНа Харківському напрямку окупанти продовжували наступальні дії. Загалом відбулося 8 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Тихе.
Бої на Харківському напрямку: дивіться на картіНа Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, Стельмахівки, Андріївки, Новоселівки, Піщаного Харківської області.
Ворог намагається атакувати на Куп'янському напрямку: дивіться на картіНа Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 атак російських загарбників в районах населених пунктів Невське, Копанки, Григорівка, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області.
Окупанти атакують на Лиманському напрямку: дивіться на картіНа Сіверському напрямку Сили оборони відбили 14 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області та Роздолівки, Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки Донецької області. На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Кліщіївки, Іванівського, Часового Яру Донецької області.
Ворог тисне біля Часового Яру: дивіться на картіНа Торецькому напрямку противник здійснив 14 безуспішних атак в районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Торецьк. На Покровському напрямку українські воїни відбили 47 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Новоселівка Перша, Макарівка, Яснобродівка Донецької області.
Запеклі бої на Покровському напрямку: дивіться на картіНа Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог 8 разів атакував позиції українських військ. На Времівському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні штурми на позиції українських військ в районах населених пунктів Костянтинівка й Урожайне Донецької області. На Оріхівському напрямку відбулося 2 бойових зіткнення в районах Малої Токмачки й Роботиного Запорізької області. На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог здійснив 4 атаки на позиції Сил оборони.