Росіяни тиснуть на 5 напрямках і намагаються прорвати оборону ЗСУ: карта бойових дій 26 березня

Росія продовжує атакувати та не полишає спроб штурмувати позиції ЗСУ на всій лінії фронту. Особливо активно сили противника атакують Покровському, Лиманському, Торецькому та Новопавлівському напрямку.

Загалом, протягом доби на всій лінії фронту було зафіксовано 207 боєзіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку ворог 4 рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Вовчанська, Тихого та у бік Кам'янки.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Загризового та Петропавлівки.

Ворог тисне на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Надія, Копанки та в бік Новомихайлівки, Ольгівки, Нового, Катеринівки.

Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 5 наступальних дій загарбників поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське та Івано-Дар'ївка.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано два боєзіткнення в напрямках Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак в районі Торецька та неподалік Диліївки й Кримського.

Бої у Торецьку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 69 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Олександропіль, Зелене Поле, Лисівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Котлине, Удачне, Шевченко, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка та в бік Новосергіївки, Малинівки, Котлярівки.

Яка ситуація під Покровськом: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки поблизу населених пунктів Розлив, Дніпроенергія, Костянтинопіль.

Росіяни тиснуть на Костянтинопіль: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу ворога просунутися вперед поблизу Привільного.

На Оріхівському напрямку ворог дев'ять разів намагався просунутися у районі Кам'янського та в напрямку Лобкового, Степового.

Що відбувається на Запоріжжі: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, скинувши при цьому 23 КАБ, здійснив 247 обстрілів, з яких сім – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 29 штурмових дій загарбників.