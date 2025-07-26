Понад 150 боєзіткнень, окупанти тиснуть під Покровськом: карта бойових дій 27 липня

Українські оборонці продовжують стримувати наступ росіян. Протягом минулої доби, 26 липня, на фронті зафіксовано 153 бойових зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За уточненою інформацією, противник завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, застосувавши 28 ракет і скинувши 124 керовані авіабомби.

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Яка ситуація на лінії зіткнення?

Окрім того, росіяни здійснили 5 754 обстріли, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню, і залучили для ураження 3 927 дронів-камікадзе.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України вразили артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 9 атак загарбників. Ворог завдав 8 авіаударів, застосувавши 17 керованих авіабомб, та здійснив 337 обстрілів, 10 із яких – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 4 рази штурмував позиції українських підрозділів поблизу Стариці, Красного Першого та в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 6 атак загарбників. Оборонці відбивали штурмові дії поблизу Радьківки, Куп'янська та Загризового.

Що відбувається поблизу Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське.

На Сіверському напрямку росіяни здійснили 2 спроби прориву в районі Григорівки.

Яка ситуація на Сіверському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку противник 2 рази марно атакував позиції Сил оборони в напрямку Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 3 атаки в районах Торецька та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурми в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка, Родинське, Муравка та в напрямку Новопідгороднього.

Росіяни тиснуть під Покровськом: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку агресор здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Зелений Гай, Маліївка, Воскресенка.

Що відбувається на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку противник не проводив наступальних дій.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам'янське Сили оборони відбили 1 атаку окупаційних військ.

На Придніпровському напрямку ворог 10 разів атакував позиції захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, за 26 липня втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили 1 танк, 4 бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 199 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 11 крилатих ракет та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів.