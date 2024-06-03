Росіяни тиснуть на Роботине та просуваються в Часовому Яру: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії зіткнення тривають бої. На більшості напрямків ворог намагається вести наступальні дії й подекуди, на жаль, має успіх. Проте наші воїни роблять все, аби відбити атаки росіян.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 27 травня по 2 червня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Ситуація на Харківщині

Тижнем раніше ЗСУ вдалося зупинити російський наступ на півночі Харківщини, і впродовж минулого тижня лінія фронту на цьому напрямку не змінилася. Однак запеклі бої тривають у Вовчанську – частина міста залишається окупованою. За 3 тижні боїв місто, на жаль, повністю зруйноване.



Ситуація на Харківщині / Карта DeepStateMAP

На плацдармі в напрямку Харкова основною точкою боєзіткнень залишається село Липці. Попри те, що кампанія з наступом на Харків у росіян зазнала краху, ворог не тільки продовжує мріяти про окупацію міста, але й знову і знову завдає терористичних ударів ракетами, дронами та керованими авіабомбами по самому місту.

Проте дії росіян отримали наслідки. Наступ на Харківщині порушив питання недоцільності заборони на використання західної зброї для ударів по території Росії. Світ переконався у тому, що ця заборона не має сенсу, і якби її не було, то росіяни б не змогли створити угруповання для наступу на Харківщині з території Бєлгородської області.

Як результат – більшість партнерів України дозволили бити своєю зброєю по території Росії. Також погодилися і США, хоч і з поправкою, що завдавати ударів можна по прикордонних регіонах, які межують з Україною.

Бої за Часів Яр

Запеклі бої не вщухають і в районі Часового Яру на Бахмутському напрямку. Ворог наступає на Калинівку з Богданівки, а також продовжує наступати в районі Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Крім того, окупанти просунулися на східній околиці Часового Яру. При цьому ворог застосовує ледь не весь арсенал для того, аби завдавати ударів по місту. Станом на зараз там ще залишаються кілька сотень цивільних мешканців.





Ситуація на Бахмутському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ситуація на Покровському напрямку

Одним із найскладніших залишається Авдіївський напрямок, де ворог має просування внаслідок проведених штурмових дій. Основними напрямками російських наступів є Калинове, Новоолександрівка, район Прогресу, Сокіл, Новопокровське, Яснобродівка та Карлівка.

Частина Новоолександрівки у сірій зоні – околиці села окуповані ворогом. Ворожі війська також наближаються до сіл Сокіл та Новопокровське. На Яснобродівку росіяни тиснуть з раніше окупованих Уманського та Нетайлового. З останнього росіяни також ведуть штурми в напрямку Карлівки по шляху до Селидового й Покровська.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої в Старомайорському

Не вщухають бої й на Времівському напрямку. Точкою боєзіткнень стало село Старомайорське. На жаль, ворогу вдалося просунутися в населеному пункті. Фактично половина села окупована, північна частина залишається під контролем Сил оборони.

Також росіяни намагаються захопити Урожайне. На південних околицях населеного пункту тривають бої.





Ситуація в Старомайорському / Карта DeepStateMAP

Бої за Роботине

Складна ситуація також у селі Роботине в Запорізькій області. Росіяни вже місяцями намагаються повторно окупувати виступ, який утворився після тогорічної наступальної кампанії Сил оборони.

На жаль, постійні штурми та "банзай-атаки" з боку ворога дали результат: попри великі втрати техніки та живої сили, росіянам вдалося закріпитися у Роботиному. Радше у тому, що залишилося від села після місяців жорстоких боїв.

Околиці села перебувають під контролем наших воїнів, більшість Роботиного – у сірій зоні. На південних околицях закріпився ворог.

Ситуація в Роботиному / Карта DeepStateMAP

Де ще тривають бої

Щотижня у наших оглядах ми акцентуємо на тих напрямках, де зафіксовані зміни в лінії бойового зіткнення, проте це не означає, що на напрямках, які ми не згадали, нічого не відбувається.

На Куп'янському напрямку тривають бої в районах сіл Степова Новоселівка, Берестове та Коломийчиха.

На Лиманському напрямку ворог тисне в районі Невського та в напрямку Тернів. Також тяжкі бої тривають за Білогорівку Луганської області.

На Курахівському напрямку тривають вуличні бої в Красногорівці, а також ворог намагається штурмувати Георгіївку та Костянтинівку.

Найпростіший спосіб підтримки наших бійців – допомога зі зборами на необхідні зброю та спорядження. Саме для цього працює наш благодійний– тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.