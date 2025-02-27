Половина всіх атак – на Покровському та Новопавлівському напрямках: карта фронту 27 лютого
- ЗСУ зафіксували 110 ворожих атак на фронті. Найбільше боїв було на Покровському та Новопавлівському напрямках.
- Оборонці відбили численні штурмові дії ворога на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському та інших напрямках.
- На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
ЗСУ продовжують відбивати ворожі штурми на всіх напрямках фронту. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 110 боєзіткнень.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних ударів, 81 авіаудару та здійснив близько 6 тисяч обстрілів.
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Яка ситуація на фронті на ранок 27 лютого
На Харківському напрямку ворог 5 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної.
Яка ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті
На Куп'янському напрямку вчора відбулося 5 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 5 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини.
На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.
На Краматорському напрямку окупанти 5 разів атакували у районах Часового Яру, Новомаркового, Васюківки та Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак в районах Торецька та Кримського.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.
Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак в напрямку населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.
Як змінився фронт у Бурлацькому: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили 3 атаки у бік Чарівного.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська 2 штурмували позиції Сил оборони в районі П'ятихаток.
На Придніпровському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.