ЗСУ відбили Кіндратівку, російська ДРГ зайшла у Покровськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Росія не демонструє жодного наміру закінчувати війну в Україні. Ворог посилено тисне на Покровськ, паралельно здійснюючи штурмові дії й на інших напрямках. Крім Донеччини, окупанти просунулися й на Запоріжжі та Харківщині.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень із 21 по 27 липня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Динаміка бойових дій

Минулий тиждень на фронті видався особливо важкий. Росіяни продовжують прощупувати оборону ЗСУ на різних напрямках – то збільшуючи, то зменшуючи кількість атак на певних відтинках. Загалом за тиждень на фронті відбулося 1191 бойове зіткнення, що приблизно відповідає показникам минулого тижня.

Стабільно найважче лишається на Покровському напрямку, де окупанти не планують знижувати градус напруги. Водночас ворог просувається й у напрямку Лимана, Куп'янська, кордону Дніпропетровської області, на Запоріжжі. За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 420 атак;

Лиманський напрямок – 157 атак;

Новопавлівський напрямок – 104 атаки;

Сумський напрямок – 93 атаки;

Сіверський напрямок – 56 атак;

Торецький напрямок – 55 атак;

Придніпровський напрямок – 48 атак;

Харківський напрямок – 42 атаки;

Куп'янський напрямок – 38 атак;

Краматорський напрямок – 21 атака;

Оріхівський напрямок – 9 атак;

Гуляйпільський напрямок – 1 атака.

Попри ворожі атаки, лінія бойового зіткнення не змінилася на Краматорському, Гуляйпільському, Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках фронту говоримо далі

Контратака Сил оборони України на Кіндратівку

На Сумському напрямку ситуацію вдалося стабілізовати. Ба більше, сили 225 ОШП закінчили зачистку та закріпилися у Кіндратівці – це вже другий населений пункт, який підрозділ звільнив на Сумщині. При цьому жодного просування росіян тут не зафіксовано.

Як зазначили у DeepState, тривалий час окупанти перебували в оточенні Сил оборони, тому знадобився час на її "викурювання". Під час звільнення Кіндратівки ворог зазнав великих втрат: знищено батальйон 40 ОБрМП, батальйон 155 ОБрМП та мотострілецьку дивізію 30 ОМСП. Ліквідовано комбата останнього підрозділу.

Аналітики стверджують, що деокупація Кіндратівки стала наслідком унікальної тактики та підходів, які використовує 225 ОШП.

У ДПСУ зазначили, що після звільнення села у цій операційній зоні трохи поменшало російських атак. Такої активності, як на початку наступу на Сумщину, вже немає.

Ситуація на Сумському напрямку / Карта DeepStateMAP

Стосовно Харківського напрямку, то ворогу вдалося захопити позиції ЗСУ біля Вовчанських Хуторів.

Ситуація біля Куп'янська погіршується

На жаль, російській армії вдалося просунутися безпосередньо біля Куп'янська. Окупанти прагнуть увійти до міста з північного заходу. Червона зона вже впритул наблизилася до околиць. Штурмові групи ворога здійснюють спроби закріпитися по дорозі з Радьківки біля АЗС та з Голубівки в бік приватного сектору.

Як вказують у DeepState, ситуація ускладнюється тим, що противник має великий район проникнення аж до Соболівки.

"Мета ворога очевидна – розтягнути бойові порядки Сил Оборони України, здійснити вклинення та подальше блокування міста із західного боку", – зауважують там.

Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Крім того, окупанти мали успіх у напрямку Борової – а саме біля Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку уточнено лінію зіткнення біля Карпівки та Рідкодуба. Окупанти мали успіх біля Торського. Там помітно збільшилася сіра зона у напрямку Зарічного.

Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також збільшилася сіра зона і біля Верхньокам'янського, що на Сіверському напрямку.

Окупанти проникли у Покровськ

Позаминулого тижня росіяни через Звірове проникли у Покровськ. Ворог скористався тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях. Для стабілізації обстановки довелося терміново залучати 155 ОМБр та 68 ОЄБр.

Користуючись ситуацією, російська пропаганда почала штампувати ролики, де окупанти спокійно ходять вулицями Покровська. DeepState поспішили заспокоїти: такі відео швидко б закінчилися прильотом FPV-дрона.

Останні дні тривала активна зачистка в районі "Троянди" та парку – більшість росіян, які проникли у місто, вже 200-ті. Деякі окупанти навіть кидали свій одяг, переодягаючись в цивільних. Проте це їм не допомогло, адже район під пильною увагою.

На тлі цього вперше за тривалий час ворог на Покровському напрямку знову задіяв важку техніку.

Однак загадкою залишається місце, яке обрали для штурму, а саме район села Шевченко, а не Звірове, де ка**пи і знайшли слабке місце в обороні,

– вказують у DeepState.

Силам оборони вдалося відбити механізований штурм. Аналітики наголошують, що варто бути готовими до подібних акцій, проте, найімовірніше, ворог і далі буде лізти найбільшим своїм ресурсом – піхотою.

Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ще ворогу вдалося просунутися біля Новоекономічного, що все більше наближає ЛБЗ до Мирнограда. Крім того, у Добропіллі та низці населених пунктів навколо оголосили примусову евакуацію. Причиною є безперервна робота російських екіпажів дронів по Добропіллю, логістиці, зокрема по трасі на Краматорськ. Також окупанти активно б'ють по місту КАБами.

Паралельно з цим тривали важкі бої на Торецькому напрямку. На жаль, російські армії вдалося просунутися біля Курдюмівки та Диліївки, що на півночі Торецька, а також біля Леонідівки на півдні та Яблунівки.

Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування ворога на Новопавлівському напрямку

Російська армія продовжує метр за метром просуватися на Новопавлівському напрямку у бік кордону з Дніпропетровською областю. Наразі ворог не закріпився у жодному населеному пункті Дніпропетровщини, проте за останній тиждень він мав низку нових просувань біля адмінмежі.

Зокрема, окупанти зайняли позиції біля Воскресенки, Піддубного, Зеленого Гаю, Горіхового. Крім того, місцями значно збільшилася сіра зона – у тому числі й у Дачному Дніпропетровської області. Росіяни наблизилися до населеного пункту Іскра.

Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни закріплюються у Кам'янському на Запоріжжі

Ворог продовжує тиснути по всьому відтинку від Плавнів аж до Щербаків. Особливо критичною є ситуація біля Кам'янського, де окупанти змогли просунутися та закріпитися. Наразі ворог намагається дозачистити населений пункт, а паралельно розвиває ініціативу далі – у напрямку Плавнів та Степногірська.

Російські сили на цьому напрямку виявилися значно більші за українські. Ймовірно, окупанти продовжуватимуть штурми з метою вийти по рубежу річки Кінська.

Водночас це створює пряму загрозу для Запоріжжя. В ISW попереджають, що подальше просування приблизно на 5 кілометрів у напрямку Приморського або Веселянки дозволить ворогу бити по Запоріжжю зі ствольної артилерії.

Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також ворог значно збільшив кількість штурмів на Придніпровському напрямку – але без успіху.

Ситуація на фронті лишається критичною, але Сили оборони роблять все, аби зупинити ворога та навіть проводити контратаки. Однак в умовах тотального браку особового складу ЗСУ доводиться все більше покладатися на технології – зокрема, дрони. Крім того, з дня у день не зменшується і кількість запитів на автомобілі, тепловізори та інше необхідне оснащення. Саме для того, аби закривати ці потреби й існує наш благодійний Фонд24 – там ви можете долучитися до актуальних зборів та переглянути звіти про вже передану допомогу.