Ворог суне на Покровськ і Часів Яр, тривають запеклі бої: карта бойових дій 28 серпня

Ситуація на фронті залишається напруженою, адже ворог не полишає постійних атак та штурмів на кількох ділянках фронту. Особливо запеклі бої тривають на Покровському напрямку, де окупанти намагаються просуватися.

Так, протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Куп'янському, Торецькому та Курахівському напрямках.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 9 боєзіткнень поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців.

На Куп'янському напрямку точилося 25 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки.

Бої на Харківському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував біля Дружелюбівки, Новосадового, Невського та Тернів.

На Сіверському напрямку росіяни 4 рази наступали поблизу Верхньокам'янського, Виїмки та Івано-Дар'ївки.

Бої на Сіверському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Григорівки, Андріївки, Кліщіївки та Іванівського.

Ворог суне на Часів Яр: дивіться на карті

На Торецькому напрямку точилися 23 бої, зокрема, біля Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка.

Росіяни атакують біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

Біля Покровська – запеклі бої: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 22 атаки противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки, Водяного, Старомихайлівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники сім разів наступали у бік Водяного, Вугледара, Пречистівки та Роздольного. Успіху не мали.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення неподалік Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії.