Гаряче на Покровському та Лиманському напрямках: карта фронту 28 травня

Російські військові продовжують атакувати попри заяви Кремля, що там готують "меморандум для миру". Українські захисники нищать загарбників і не дають їм прорватися.

За минулу добу на фронті сталося 216 боїв. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорватися біля Вовчанська, Западного, Строївки, Фиголівки та Довгенького.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дві атаки в районі Загризового.

На Лиманському напрямку – 32 спроби прориву в районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру.

Ворог тисне на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку відбулося 11 боєзіткнень – біля Часового Яру, Оріхово-Василівки й у напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог атакував 19 разів у районах Дружби, Курдюмівки, Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку точилося 65 боїв. Росіяни атакували біля населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Даченське, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямках Яблунівки, Олексіївки.

Покровський напрямок – найгарячіший: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку було 25 атак – поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Новополя, Зеленого Поля, Шевченка.

На Оріхівському напрямку зафіксовано 11 атак у районах Малих Щербаків, Степового, Новоандріївки й Новоданилівки.

На Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник активних бойових дій не вів.

На Курському напрямку українські захисники тримають оборону. Ворог скинув 21 авіабомбу, обстріляв наші позиції 273 рази, зокрема 14 разів – із РСЗВ. Відбито 32 штурми.



До слова, за останню добу захисники України ліквідували 1050 окупантів. Також було знищено безліч ворожої техніки.

Своєю чергою агресор завдав одного ракетного удару й 95 авіаударів, скинув 161 керовану бомбу, застосував 2672 дрони-камікадзе та понад 4500 разів обстріляв наші позиції та населені пункти.

Під авіаудари потрапили населені пункти на Сумщині (Суми, Петрушівка, Осоївка, Климентове), Донеччині (Степанівка), Запоріжжі (Гуляйполе, Новодарівка, Кам’янське) та на Херсонщині (Львове).