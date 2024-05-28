Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку: карта бойових дій на 28 травня

Російська окупаційна армія уже 825 добу здійснює спроби прорвати лінію оборони ЗСУ та чинить тиск на українські позиції. Наразі найбільш напружена обстановка на Покровському напрямку.

Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 2 ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 61 авіаудар із застосуванням 93 КАБів, 1050 ударів дронами – камікадзе, понад чотири тисячі обстрілів із різних типів озброєння, в тому числі 138 – із реактивних систем залпового вогню.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку від початку доби окупанти штурмових дій не вели. Підрозділи наших військ укріплюють оборону та тримають російських загарбників під вогневим контролем. За уточненими даними, за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив понад 250 осіб, з них 54 безповоротними. Також знищено танк окупантів, дві артилерійські системи, п’ять автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, шість автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

На Куп'янському напрямку від початку доби вже відбулося сім боєзіткнень. В районах населених пунктів Петропавлівка, Дружелюбівка та Невське 6 атак відбито без успіхів для противника. Ще одне бойове зіткнення в районі Невського триває.

Ситуація біля Невського: дивіться на карті

На Лиманському напрямку на цей час триває 5 ворожих атак в районах населених пунктів Терни, Торське та Білогорівка. ЗСУ успішно відбили по одній штурмовій дії в районі Торського та Білогорівки. Втрат позицій не допущено.

Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку противник теж намагається проявляти активність. Одну атаку українські воїни відбили та ще чотири тривають. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку від початку доби противник уже 4 рази намагався покращити тактичне положення. Штурмові дії проводить неподалік Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Три ворожі спроби просунутися вперед успішно відбито підрозділами сил оборони. На даний час триває бойове зіткнення в районі Андріївки. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

Ситуація на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку як і минулої доби залишається найбільше напружена ситуація. Зараз там триває 8 бойових зіткнень. На цей час відбито 7 атак неподалік Новоолександрівки, Прогресу та Новоселівки першої. Сили оборони продовжують докладати зусиль щодо стабілізації обстановки на даному напрямку.

Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку одну атаку неподалік Костянтинівки вже відбито. Триває бій в районі Водяного. Ворог інтенсивним вогневим впливом намагається потіснити наших захисників із займаних позицій. Підрозділи Сил оборони, в свою чергу, докладають максимум зусиль для стабілізації обстановки.

На Времівському напрямку від початку доби українські захисники відбивають атаку в районі Роздольного. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив 3 невдалі спроби відтіснити українських воїнів від Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Довідка! За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 24 райони зосередження особового складу та дві артилерійські системи російських окупантів.

Також ворог втратив 21 танк, 40 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну РСЗВ, 15 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 46 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували 1460 окупантів. Загалом Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України близько 503 800 своїх бійців.