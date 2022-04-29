Карта бойових дій станом на 29 квітня: яка ситуація на фронті

Станом на 65-ий день війни Росія не полишає спроб наступу на Сході та на Півдні. Однак наші війська продовжують давати потужну відсіч ворогу.

На Півночі окупанти не проводять наступальних дій. Основні сили росіян зосереджені на Півдні та Сході нашої держави, повідомляє 24 канал.

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Де тривають бойові дії

На Півночі окупанти обстріляли прикордонні території з території Росії. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Хмельниччині.

На Харківщині бойові дії ведуть на двох напрямках – Слобожанському та Ізюмському. Однак активних наступальних днів окупанти не проводили. Росіяни намагаються утримати позиції, які вже вдалося зайняти.

На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти обстрілюють позиції наших воїнів, щоб не допустити перегрупування українських військових.

У Маріуполі ситуація залишається критичною. Окупанти продовжують блокувати "Азовсталь", де перебувають наші захисники та мирні мешканці міста.

Наші захисники завдають окупантам нищівних втрат. Так лише за минулу добу наші захисники знищили:

близько 200 окупантів;

16 танків;

29 бойових броньованих машин;

4 артилерійські системи;

1 засіб ППО;

2 літаки;

7 одиниць автомобільної техніки;

14 безпілотників;

Під контролем загарбників тимчасово перебувають такі міста як Мелітополь, Енергодар, Херсон, Каховка, Нова Каховка, Ізюм, Волноваха, Бердянськ та низка інших населених пунктів Сходу та Півдня.



Карта бойових дій станом на 29 квітня / Скриншот

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