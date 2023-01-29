Росія наступає на Донбасі та в обороні на Півдні: карта бойових дій станом на 29 січня

Росія готується до нового великого наступу і продовжує активні дії на Донбасі. Також окупанти активізувалися на Півдні, зокрема на Запорізькому напрямку.

Окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону.

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Також протягом минулої доби російські окупанти завдали одного ракетного і 32 авіаційних удари та здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

Сили оборони відбили атаки окупантів на Донбасі

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області.

Сили оборони зупинили окупантів на Луганщині: карта бойових дій

Крім того, Сили оборони відбили атаки росіян в районі населених пунктів Ямполівка, Верхньокам'янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Новомихайлівка, Водяне, Мар'їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині.

Росіяни наступають на Бахмут: карта бойових дій

Яка ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено.

без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Середина Буда, Муравейня, Бачівськ, Будівельне, Волківка, Волфине та Юнаківка на Сумщині.

противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Нововасилівка, Середина Буда, Муравейня, Бачівськ, Будівельне, Волківка, Волфине та Юнаківка на Сумщині. На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур'їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Глибоке, Козача Лопань, Дворічанське, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова, Стрілеча та Куп'янськ Харківської області.

мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур'їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Глибоке, Козача Лопань, Дворічанське, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова, Стрілеча та Куп'янськ Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині, Новоселівське Луганської області та Берестове – Донецької.

ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині, Новоселівське Луганської області та Берестове – Донецької. На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині.

обстріляно Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони 21 населеного пункту, зокрема, Спірне, Біла Гора, Верхньокам'янське, Роздолівка, Бахмут, Нью-Йорк, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

вогневого ураження зазнали райони 21 населеного пункту, зокрема, Спірне, Біла Гора, Верхньокам'янське, Роздолівка, Бахмут, Нью-Йорк, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар'їнка, Первомайське і Новомихайлівка.

під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар'їнка, Первомайське і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку ворогом обстріляні Богоявленка, Вугледар та Золота Нива Донецької області.

ворогом обстріляні Богоявленка, Вугледар та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали 19 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль на Донеччині та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Степове, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області.

вогневого впливу зазнали 19 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль на Донеччині та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Степове, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області. На Херсонському напрямку під обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів потрапили райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Одрадокам'янка, Понятівка, Республіканець, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон.

Сили оборони потужно відпрацювали по окупантах

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів.

Крім того, наші ракетники та артилеристи уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО противника, 6 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

Зазначимо, що загальні бойові втрати Росії станом на 29 січня становлять 126 160 військових. Тільки минулої доби було знищено ще 650 загарбників.