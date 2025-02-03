Ворог атакує біля Покровська і застряг у Великій Новосілці: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії фронту тривають важкі бої. Найскладнішою ситуація залишається у Донецькій області. Також запеклі бої точаться у Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та Курській області Росії.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 27 січня по 2 лютого 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Нова тенденція на фронті

Щомісяця аналітики DeepState ведуть підрахунок того, скільки української території протягом місяця окупував ворог. У січні 2025 року росіяни захопили 325 квадратних кілометрів української території – мова йде про Донеччину, Харківщину та Луганщину.

Однак це найнижчий показник з серпня 2024 року, відколи росіяни почали активно просуватися в напрямку Покровська. Останні 2 місяці в розрізі статистики окупованих територій вказують на тенденцію до стабілізації багатьох напрямків.

Про це, зокрема, свідчить і минулий тиждень:

на Курському напрямку вкотре не зафіксовано жодних змін лінії зіткнення. Водночас ймовірно, росіянам довелося вивести північнокорейських військових, бо ті не виправдали сподівань. Також росіяни вдарили КАБом по інтернату в Суджі, де перебували 86 цивільних росіян та вбили 4 з них.

вкотре не зафіксовано жодних змін лінії зіткнення. Водночас ймовірно, росіянам довелося вивести північнокорейських військових, бо ті не виправдали сподівань. Також росіяни вдарили КАБом по інтернату в Суджі, де перебували 86 цивільних росіян та вбили 4 з них. на Харківському напрямку також не зафіксовано змін – тривають бої в районі Липців та у Вовчанську;

також не зафіксовано змін – тривають бої в районі Липців та у Вовчанську; протягом минулого тижня не було ворожих просувань на території Луганської області . Однак тривають бої в районі села Макіївка.

. Однак тривають бої в районі села Макіївка. на Сіверському напрямку тривають бої в районі села Виїмка, проте змін на лінії фронту не зафіксовано;

тривають бої в районі села Виїмка, проте змін на лінії фронту не зафіксовано; на Краматорському напрямку тривають запеклі бої в Часовому Яру та околицях, проте минулого тижня жодних просувань не було зафіксовано – основні боєзіткнення відбуваються у північній та центральній частинах Часового Яру.

тривають запеклі бої в Часовому Яру та околицях, проте минулого тижня жодних просувань не було зафіксовано – основні боєзіткнення відбуваються у північній та центральній частинах Часового Яру. на Оріхівському напрямку тривають бої в районі села Роботине, проте змін лінії фронту там не зафіксовано. Водночас ворог тероризує Запоріжжя і, зокрема, минулого тижня завдав одного з найсильніших ударів за час війни;

тривають бої в районі села Роботине, проте змін лінії фронту там не зафіксовано. Водночас ворог тероризує Запоріжжя і, зокрема, минулого тижня завдав одного з найсильніших ударів за час війни; на Придніпровському напрямку тривають бої за острови в гирлі Дніпра, на які намагається висадитися ворог, однак безуспішно. Хоч немає змін на лінії зіткнення, окупанти продовжують тероризувати мешканців правобережжя, постійно обстрілюючи та атакуючи дронами.

Росіяни атакують на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку ситуація складна. Північніше Куп'янська тривають важкі бої у Дворічній. Росіяни від минулого тижня заявляють про нібито повне захоплення Дворічної, хоча тривають бої у центральній частині селища.

Ворог не просунувся у Дворічній, проте північніше села повторно форсував Оскіл в районі села Новомлинськ і знову окупував його. На південь від Дворічної бої тривають в Западному, однак там теж без просувань.

У напрямку Куп'янська тривають бої в Голубівці, однак просувань ворога там не зафіксовано.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Уперше за довгий час на ділянці Колісниківка – Першотравневе не зафіксовано жодних змін на лінії зіткнення. Однак бої тривають майже на всій ділянці.

Просування росіян у бік Лимана

Тривалий час Лиманський напрямок був "зоною стабільності", однак після прориву ворога в Тернах в жовтні 2024 року періодично ворогу вдається прориватися в бік міста Лиман.

Минулого тижня російські війська змогли просунутися з Іванівки в напрямку Колодязів. Також тривають бої в Тернах.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої за Торецьк

На Торецькому напрямку попри всю складність ситуації тенденція також схильна до стабілізації. У місті тривають важкі бої, однак минулого тижня жодних просувань ворога не зафіксовано. Значна частина у сірій зоні – саме за неї точаться бої й ситуація там динамічна.

Водночас ворог активізувався на південь від міста і просунувся від Неліпівки в напрямку Леонідівки.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог намагається оточити Покровськ

Ситуація на Покровському напрямку все ще надзвичайно складна, проте має певні тенденції до стабілізації у порівнянні з минулими тижнями.

У загальному розрізі активність ворожих штурмів дещо менша, проте ворожі удари не припиняються і по Покровську, ні по прилеглих населених пунктах. Минулого тижня ворог чи не вперше застосував КАБи для ударів по Добропіллю, що за 20 кілометрів від Покровська.

Водночас стелу Донецької області, яка вже стала символом цієї війни, для збереження від російських дронових атак накрили антидроновою сіткою. За повідомленнями очевидців, уже біля цієї стели на межі Донецької і Дніпропетровської області чутно вибухи. Відстань до фронту звідти – менш ніж 20 кілометрів.

Ворог не планує "в лоб" штурмувати Покровськ, тому зосередився на двох ділянках, успіх на яких дозволить перерізати логістичні шляхи та оточити місто.

Першою такою ділянкою є район Воздвиженки. Ворог окупував Воздвиженку, штурмує Баранівку, атакує в напрямку Єлизаветівки та, звісно, траси, яка з'єднує Покровськ і Костянтинівку. Сіра зона уже впритул під трасою. У випадку повного виходу на трасу, росіяни можуть атакувати у напрямку Малинівки, Новоекономічного та Мирнограда.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

На другій ділянці ситуація складніша, бо ворог має кілька цілей – дійти до адмінмежі Дніпропетровської області та просунутися на північ, аби оточити Покровськ.

Ворог окупував Новоандріївку, прорвався у Срібне, штурмує Надеждинку, Успенівку, Удачне і Котлине. Особливо важкі бої тривають в Удачному – передостанньому селі Донецької області. Ворогу там вдалося дещо просунутися, проте відстань від лінії фронту до адмінмежі залишається майже незмінною – 4,5 кілометра.

Росіяни в Котлиному намагаються просуватися на північ, до траси, яка з'єднує Дніпро та Покровськ, аби перерізати логістику.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Офіційно в прифронтових громадах Дніпропетровської області все ще не оголошена евакуація, однак все більше людей намагаються виїхати з сіл, які межують з Донеччиною. Наприклад, Новопідгородне уже обстрілюють росіяни, то ж люди евакуйовуються звідти у більш безпечні місця.

Що відбувається на півдні підконтрольної Україні частини Донеччини

На Новопавлівському напрямку бої тривають на захід від окупованого Курахового. Тижнем раніше ворог прорвався на околиці Андріївки і минулого тижня закріпив свій успіх. Також тривають бої у селах Шевченко і Дачне, де минулого тижня росіяни, на жаль, мали успіх.

Також у напрямку траси Курахове – Запоріжжя росіяни тиснуть з півдня з напрямку від Сухих Ялів і минулого тижня просунулися. Також бої тривають в районі Розливу та в Роздольному.

А ось в районі Великої Новосілки у росіян справи ідуть не найкращим чином. Минулого тижня ворог зміг просунутися у районі Рівнополя, однак у районі Великої Новосілки вони у глухому куті, хоч захоплення цього селища видавали як перемогу (але окраїни населеного пункту є зоною боїв).

Росіяни не можуть просуватися далі від Великої Новосілки, оскільки не має достатньо сил та засобів для форсування річки Мокрі Яли. Ця водна перепона ускладнює рух для обох сторін, тому, ймовірно, на річці і зупиниться наступ росіян – ворог може вивільнити частину військ з цієї ділянки і перекинути на інші в пошуках місць для нових ударів.





Ситуація на півдні підконтрольної Україні Донеччини / Карта DeepStateMAP

Ситуація на фронті складна. В інформаційному просторі багато новин про перемовини. Але ворог продовжує воювати проти нас – наступає на фронті, запускає ракети й дрони в наші будинки та робить все, аби розхитати суспільство зсередини. І якщо йому все це вдасться – поразка неминуча. Тому аби цього не сталося – потрібно єднатися для підтримки воїнів, які обороняють нас та дають відсіч окупантам на фронті. Найпростіший спосіб підтримати армію просто зараз – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.