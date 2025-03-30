Тиск на Покровськ зростає, ворог продовжує атаки на Курщині: карта фронту 30 березня

Вже 1131 добу поспіль українські оборонці стримують ворога по всій лінії фронту. Лише за минулу добу зафіксовано 223 бойові зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Які зміни на фронті станом на 30 березня

На Харківському напрямку наші війська зупинили 4 атаки противника в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 6 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Петропавлівки та неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, у напрямках Нового, Ольгівки та Новомихайлівки.

Ворог намагається просунутися на Лиманському напрямку: дивіться карту

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Кримського, Торецька та у напрямку Диліївки.

Росія хоче захопити Торецьк: дивіться карту

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 93 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки.

Ворог все більше тисне на Покровськ: дивіться карту

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 15 атак позицій наших військ поблизу Костянтинополя, Скудного та у напрямку Розливу.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак поблизу Привільного, Новосілки та у напрямку Новополя.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське та Лобкове.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії у напрямках Садового та Придніпровського, успіху не мав.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 31 атаку російських загарбників.

Що відбувається на Курщині: дивіться карту

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Генштабі додали, що втрати ворога за минулу добу склали 1510 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, дві РСЗВ, 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 130 автомобілів окупантів.