Тиск на Покровськ зростає, ворог продовжує атаки на Курщині: карта фронту 30 березня
- Українські сили оборони стримали 223 атаки противника за минулу добу, зокрема на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках .
- Ворог зазнав значних втрат: 1510 осіб, 14 танків, 20 бойових машин, 56 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 111 безпілотників та 130 автомобілів.
- На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Вже 1131 добу поспіль українські оборонці стримують ворога по всій лінії фронту. Лише за минулу добу зафіксовано 223 бойові зіткнення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
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Які зміни на фронті станом на 30 березня
На Харківському напрямку наші війська зупинили 4 атаки противника в районах Вовчанська та у бік Кам’янки.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 6 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Петропавлівки та неподалік Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, у напрямках Нового, Ольгівки та Новомихайлівки.
Ворог намагається просунутися на Лиманському напрямку: дивіться карту
На Сіверському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного.
На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік Кримського, Торецька та у напрямку Диліївки.
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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 93 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Новоторецьке, Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки.
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На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 15 атак позицій наших військ поблизу Костянтинополя, Скудного та у напрямку Розливу.
На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дев’ять атак поблизу Привільного, Новосілки та у напрямку Новополя.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське та Лобкове.
На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії у напрямках Садового та Придніпровського, успіху не мав.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 31 атаку російських загарбників.
Що відбувається на Курщині: дивіться карту
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
У Генштабі додали, що втрати ворога за минулу добу склали 1510 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, дві РСЗВ, 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 130 автомобілів окупантів.