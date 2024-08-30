Росія суне на Покровськ, тисне на Красногорівку і Торецьк: карта бойових дій 30 серпня

Українські оборонці вже 919 днів поспіль продовжують протистояти російським окупантам по всій лінії фронті. Протягом минулої доби зафіксовано 215 бойових зіткнень.

Окрім цього, за цей час ворог здійснив 59 авіаударів, зокрема скинув 86 КАБів. Найважчою лишається ситуація на Покровському напрямку, де ворог не лишає надії вийти до самого міста.

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Карта бойових дій

Харківський напрямок. Загалом відбулося 8 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області.

Куп’янський напрямок. Кількість бойових зіткнень за добу склала 25. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової.

Росіяни атакують на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Лиманський напрямок. Війська відбили 23 атаки противника в районах Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Торське та в Серебрянському лісі.

Сіверський напрямок. Силами оборони відбито 9 атак в районах Верхньокам’янського та Виїмки.

Краматорський напрямок. Українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру Донецької області.

Торецький напрямок. Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки.

Росія атакує Торецьк: дивіться на карті

Покровський напрямок. Наші захисники відбивали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Курахівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка, де ворог 38 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.

Курахівський напрямок напружений: дивіться на карті

Времівський напрямок. Противник здійснив 17 спроб прорвати оборону наших військ у напрямок Вугледара, Костянтинівки та Водяного.

Оріхівський напрямок. Відбулось 3 бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Придніпровський напрямок. Українські підрозділи 1 раз вступили в бій з загарбниками.

Волинський та Поліський напрямки. Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Кордон з Чернігівською та Сумською областями. Противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії.