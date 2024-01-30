ЗСУ на Півдні розширюють плацдарм, запеклі бої біля Авдіївки: карта бойових дій 30 січня
30 січня 2024, 09:17Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам у повномасштабній війні. Запеклі бої тривають на Сході та Півдні.
За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Найбільше – на Авдіївському напрямку, де окупанти не полишають планів оточити місто.
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На Сході ворог не припиняє атакуватиНа Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області. Бої на Куп'янського напрямку: дивіться на карті На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог намагався тричі атакувати поблизу Богданівки та Іванівського Донецької області, втім успіху не мав.
Яка ситуація біля Бахмута: дивіться на картіНа Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
Тривають запеклі бої біля Авдіївки: дивіться на картіНа Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 8 атак.
Бої на Мар'їнському напрямку: дивіться на картіНа Шахтарському напрямку ЗСУ дали відсіч окупантам, коли вони двічі намагалися атакувати в районі Золотої Ниви Донецької області.