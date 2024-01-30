ЗСУ на Півдні розширюють плацдарм, запеклі бої біля Авдіївки: карта бойових дій 30 січня

Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам у повномасштабній війні. Запеклі бої тривають на Сході та Півдні.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Найбільше – на Авдіївському напрямку, де окупанти не полишають планів оточити місто.

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На Сході ворог не припиняє атакувати

НаЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області. Бої на Куп'янського напрямку: дивіться на картіНаукраїнські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. Наворог намагався тричі атакувати поблизу Богданівки та Іванівського Донецької області, втім успіху не мав.

Яка ситуація біля Бахмута: дивіться на карті

Наукраїнські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Тривають запеклі бої біля Авдіївки: дивіться на карті

Наукраїнські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 8 атак.

Бої на Мар'їнському напрямку: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На Півночі обстановка без змін

НаЗСУ дали відсіч окупантам, коли вони двічі намагалися атакувати в районі Золотої Ниви Донецької області.Наукраїнські воїни відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. НаСили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.