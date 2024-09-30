Понад 150 боїв на фронті, у Генштабі назвали найгарячіші напрямки: карта бойових дій 30 вересня

Упродовж доби на фронті зафіксовано 153 бойових зіткнення. Найбільше атак на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні в понеділок, 30 вересня. Про те, як змінилась ситуація на фронті, інформує 24 Канал.

Дивіться також Ще 1250 російських загарбників і 167 одиниць техніки: втрати ворога на 30 вересня

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що сили ворога незначно просунулися в Торецьку та на Покровському напрямку.

Важливо! Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Там останні місяці фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Удари росіян

За даними штабу, за вчора сили російської армії завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах удару однією ракетою та 88 авіаударів, скинувши 146 КАБів.

Також ворог завдавав авіаударів у районах 40 населених пунктів Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької області та Херсонської областей.

Детально про ситуацію на усіх напрямках

На Покровському напрямку захисники відбивали 28 ворожих штурмів, на Курахівському напрямку зупинили 25 атак.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Вовчанська.



На Куп'янському напрямку точилося 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.



На Лиманському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Макіївки, Зарічного, Білогорівки, Невського, а також у районі Серебрянського лісу.



На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Білої Гори та Часового Яру. На Торецькому напрямку точилося 11 боїв, зокрема, біля Щербинівки, Торецька та Неліпівки.



На Сіверському напрямку точився один бій біля Верхньокам’янського.

На Покровському напрямку захисники відбивали 28 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Найбільша концентрація атак була біля Селидового.



На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 25 атак противника поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 17 наступальних дій біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки.



На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Новоданилівки.