Ворог наступає в районі Мар'їнки, на Сході – запеклі бої: карта бойових дій 30 липня

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогу та відбивати їхні штурми на Сході. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень з російськими загарбниками.

Ворог продовжує спроби штурмувати та наступати на Сході країни. Протягом минулої доби безрезультатні спроби були на Мар'їнському та Лиманському напрямках.

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Яка ситуація на Сході

Наартилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Кіндрашівка та Куп’янськ Харківської області. Наворог вів безрезультатні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Ворог намагається наступати на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Навід ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора та Дружба. Напротивник завдав авіаційного удару в районі Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове Донецької області. Насили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Георгіївка Донецької області.

Біля Мар'їнки – запеклі бої: дивіться на карті

ЗСУ наступають на Півдні

Новодарівка, Мала Токмачка, Білогір'я, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області;

Золота Балка, Токарівка, Антонівка, Тягинка, Михайлівка Херсонської області.

Напротивник завдав авіаційних ударів в районах Макарівки й Старомайорського та обстріляв населені пункти Єлизаветівка, Одрадне, Благодатне, Макарівка, Рівнопіль, Старомайорське та Вільне Поле Донецької області.Напротивник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки й Оріхова Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них:Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на, закріплюються на досягнутих рубежах.

Успіхи ЗСУ на Півдні: дивіться на карті

Чи змінилася ситуація на Півночі

Миколаївка Чернігівської області;

Стара Гута, Грабовське, Будівельне, Волфине Сумської області;

Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Огірцеве та Тихе Харківської області.

Наоперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Нанапрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них:

Сили оборони завдають втрат ворогу

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили: