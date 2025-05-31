Ворог продовжує тиснути на Покровському та Лиманському напрямках: карта бойових дій 31 травня

Кремль та його військо не полишає спроб захопити українські території. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 боєзіткнення.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни 4 рази намагалися прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Кам'янки.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 11 атак окупантів. ЗСУ відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку агресор атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Білогорівки, Ольгівки, Карпівки.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили 11 атак противника в бік Григорівки, Івано-Дар'ївки та Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районі Часового Яру та поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворожі сили здійснили 11 атак в районі Торецька та в напрямках Диліївки, Плещіївки і Яблунівки.

Ситуація біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Звірове, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Андріївка, Муравка, Котлярівка та Олексіївка.

Понад 40 штурмів ворога зупинено на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Новопіль, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку населеного пункту Комар.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку росіяни чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районі Степового та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили 4 ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Минулої доби на даному напрямку відбулося 34 боєзіткнення, ворог завдав 14 авіаударів, скинувши при цьому 24 керовані авіаційні бомби, і здійснив 245 обстрілів, 9 з яких – із реактивної системи залпового вогню.

До слова, минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також ЗСУ знешкодили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 145 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 109 одиниць автомобільної техніки російської армії.