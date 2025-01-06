Наступ ЗСУ на Курщині, плацдарм ворога в районі Лиману: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії фронту традиційно тривають надзвичайно важкі бої. Ворог намагається далі розвивати ініціативу на Курахівському, Покровському та деяких інших напрямках. Водночас Сили оборони пішли у раптовий наступ у Курській області.

Про те, як змінилася ситуація на фронті з 30 грудня по 5 січня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Збройні Сили знову наступають у Курській області

Кінець минулого тижня знову прикував увагу громадськості до Курської області. І ні, він не приніс різких змін лінії бойового зіткнення, проте дав надію гучним скигленням російських воєнкорів. Ворожі джерела 5 січня повідомили про початок нового наступу Сил оборони на Курському напрямку.

Окремі натяки були й від українських посадовців. Зокрема, глава ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що окупанти "були атаковані на кількох напрямках" і, за його словами, "це стало несподіванкою для них". Водночас очільник Офісу президента Андрій Єрмак написав: "Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує".

Як пишуть російські канали, у наступі було задіяно бронетехніку, машини розмінування, а також засоби РЕБ, які, як стверджується, успішно протидіють російським безпілотникам. Пишуть, що українські військові мають "локальні успіхи".

Згідно з повідомленнями у мережі, українські сили проводили атаки у трьох напрямках. Основний, як зазначається, це наступ з райцентру Суджі у бік Великого Солдатського. Попередньо, ЗСУ просунулися в полях на південний захід і південь від Бердина та увійшли в південну частину населеного пункту. Інститут вивчення війни також пише, що було активізовано наступ у районі Леонідове, а також проведено атаку біля Пушкарного, на схід від Суджі.

Водночас DeepState пише, що росіяни проводять наступ на Малу Локню, Свердлікове та Леонідівку. Штурмові дії ЗСУ тривають паралельно з цим, тому робити висновки щодо ЛБЗ наразі зарано. Очікуємо на офіційну інформацію. Згідно з картою DeepState, за минулий тиждень змін не зафіксовано.

Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Просування біля Покровська та пекло у Нововасилівці

Російські війська протягом минулого тижня не змінювали свій пріоритет. Інтенсивність боїв на Покровському напрямку лишається найбільшою. Ворог має на меті вийти до самого міста й кордону Дніпропетровської області. Росіянам залишилося близько 2,5 кілометрів до будинків у самому Покровську.

По всьому південному відтинку від Покровська по лінії населених пунктів від Сухого Яру аж до Нововасилівки росіяни продовжують невеликими групами лізти, насичуватися і закріплятися для подальшого просування. Росіяни мають перемінний успіх.

З початку тижня тривають особливо запеклі бої за село Нововасилівка. Зазначається, що росіяни пруть у кількох місцях. Щоденно в село заходить на штурм орієнтовно від двох взводів піхоти до цілої роти. В більшості пішим порядком, іноді за підтримки ББМ, а іноді взагалі на ЛАТ. Росіянам вдалося досягти успіху у центрі села, однак частково він присутній у всіх куточках населеного пункту. Бої йдуть буквально за кожен будинок. Інколи Сили оборони можуть бути в одному, а окупанти – у сусідньому. DeepState пишуть, що тактична обстановка у селі на рівні хаосу.

Протягом минулого тижня ворог мав успіх поблизу Успенівки, також у Солоному, Зеленому, Новоєлизаветівці, Воздвиженці. Росіяни окупували Даченське, Новий труд, Вовкове.

Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Яка зараз ситуація у Кураховому та його околицях

Не менш напружена ситуація й на Курахівському напрямку. Сили оборони були вимушені посунутися з деяких позиції. Зокрема, просування ворога зафіксовано у самому Кураховому і його південних околицях, у Шевченку, Петропавлівці, біля Сонцівки.

Ймовірно, ЗСУ відійшли від Курахівської ТЕС, оскільки Генштаб повідомляє про переміщення боїв у район біля Дачного, що за містом. Офіційної інформації про захоплення Курахового від ЗСУ не надходило.

Також росіяни намагаються захопити Янтарне, атакуючи із Костянтинопольського та Сухих Ялів, але безрезультатно. Наразі противник закріпився в цих селах і проводить накопичення для подальшого тиску.

Ситуація на Курахівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Додамо, на Времівському напрямку росіяни просунулися біля Нескучного. Навколо Великої Новосілки утворюється загрозлива ситуація: ворог розвиває спроби взяти Сили оборони у "клешні", атакуючи з Нового Комара та біля Нескучного.

У Торецьку тривають хаотичні бої

Сили оборони продовжують утримувати частину Торецька під своїм контролем. Проте ситуація у місті надзвичайно напружена і, як описали DeepState, хаотична. Причиною є надзвичайно щільний вогневий контакт між сторонами.

Позиції буквально можуть бути поряд одна з одною, а стрілецькі бої можуть проходити між кімнатами будинку. Російська піхота просувається вглиб міста, ховається серед уламків та будинків, що ускладнює її ураження.

Наразі активні бойові дії тривають в центрі міста, в районі шахти "Центральна" та мікрорайоні "Забалка". Окрім цього ворог намагався просуватися у бік Щербинівки, проте це йому не вдалося. Ворожі сили були знищені. Однак щодо самого Торецька, то протягом тижня ворогу вдалося досягти підтвердженого успіху.

Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

У районі Часового Яру просувань не зафіксовано.

Плацдарм росіян на Лиманському напрямку

Протягом певного часу росіяни здійснюють активізацію у напрямку села Іванівка на Лиманському напрямку. Певний час тому росіяни утворили там плацдарм. Шляхом постійного тиску піхотою насичується в районі населеного пункту з подальшим просуванням.

Росіяни намагаються тиснути по всьому відтинку Іванівка-Терни-Ямполівка-Торське. Росіяни в першу чергу націлилися на перші два населених пункти. Якщо біля Тернів ворог не досяг успіху, то в Іванівці росіяни побачили можливість для просування і будуть це використовувати.

DeepState пишуть, що особливо неприємним буде вихід окупантів на висоти за самим селом. Українські військові роблять все, аби вибити ворога і зламати задум. Ворог, окрім утвореного плацдарму, має можливість заходити в село і робить це з метою закріпитися там для організації подальшого просування. Моментами піхоту противника можна помітити за селом, але її оперативно знищують Збройні Сили.

Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Зауважимо, що на Куп'янському та Харківському напрямках, попри всі намагання, росіяни успіху не мали. Сили оборони тримають оборону.

Що відбувається на Херсонських островах

Схоже, окупанти досі не відкинули самогубну ідею висадитися на правому березі Херсона. На початку року росіяни продовжили спроби ударів на острови, зокрема біля Козацького, Забича, Великого Потьомкінського.

Українські сили продовжують контрбатарейну боротьбу, паралельно відбиваючи спроби ворога форсувати Дніпро. У противника стає все менше човнів і, що особливо важливо, – особового складу. Часом росіяни навіть не встигають сісти у човен, як їх ліквідовують Сили оборони.

Проте ворог буквально знищує Херсон, тероризуючи цивільне населення: росіяни б'ють як з артилерії, так і полюють за місцевими за допомогою дронів.

На дворі вже січень 2025 року, а це означає, що наші оборонці провели Новий рік не зі своєю сім'єю, а стримуючи російську навалу в окопах. Кожен воїн наразі жертвує власним комфортом, аби в тилу українці могли хоча б частково відчути новорічну атмосферу. Що ми можемо зробити для військових вже зараз – так це задонатити на потреби ЗСУ. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Це буде чудовим подарунком не лише для наших захисників, а й для всієї України.