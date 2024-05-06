За добу на фронті відбулось 125 бойових зіткнень: карта бойових дій на 6 травня
6 травня 2024, 08:52Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія не залишає спроб захопити українські території. Наші військові дають ворогу відсіч на всіх напрямах фронту та завдають окупантам колосальних втрат.
Ворог не припиняє намагатись наступати та повернути контроль над вже звільненими територіями. Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень.
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Ситуація на напрямках фронтуНа Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться картуНа Лиманському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Невське Луганської області, Новосадове та Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.
Наші воїни успішно відбивають атаки: дивіться картуНа Авдіївському напрямку українські військові відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.
На Авдіївському напрямку відбивають атаки: дивіться картуНа Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області. Там ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку росіяни 6 разів атакували позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.
Ситуація на Оріхівському напрямку: дивіться картуНа Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.
Наші воїни завдають ворогу втрат
- Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.
- Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 3 інших важливих об’єктах противника.