За добу на фронті відбулось 125 бойових зіткнень: карта бойових дій на 6 травня

Росія не залишає спроб захопити українські території. Наші військові дають ворогу відсіч на всіх напрямах фронту та завдають окупантам колосальних втрат.

Ворог не припиняє намагатись наступати та повернути контроль над вже звільненими територіями. Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень.

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Ситуація на напрямках фронту

Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. Нанаші воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

Наворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Невське Луганської області, Новосадове та Торське Донецької області. Нанаші захисники відбили 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

Наші воїни успішно відбивають атаки: дивіться карту

Наукраїнські військові відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбивають атаки: дивіться карту

НаСили оборони стримують ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області. Там ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ. Наросіяни 6 разів атакували позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Ситуація на Оріхівському напрямку: дивіться карту

Наші воїни завдають ворогу втрат

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 3 інших важливих об’єктах противника.

Напротивник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.