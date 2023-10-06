Успіхи ЗСУ біля Андріївки та утримання інших позицій: карта бойових дій за 6 жовтня
6 жовтня 2023, 09:23Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. Зокрема, вони мали успіх поблизу Бахмута.
Українські воїни продовжують давати відсіч ворогу на усіх напрямках фронту. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.
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Ситуація на фронтіНа Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог намагається проводити диверсійну діяльність. На Куп’янському напрямку окупанти наступальних дій не вели. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога східніше Макіївки Луганської області.
Ситуація біля Макіївки: дивіться картуНа Бахмутському напрямку наші воїни мали успіх східніше Андріївки. Ворог безуспішно намагався відновити позиції біля Диліївки. Сили оборони також продовжують наступати південніше Бахмута.
Наші воїни мали успіх на Бахмутському напрямку: дивіться картуНа Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник намагався наступати біля Авдіївки. Також ворог здійснив 14 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Водяне. На Запорізькому напрямку наші захисники утримують свої позиції поблизу Роботиного Запорізької області.
Ситуація навколо Роботиного: дивіться картуНа Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та завдають ударів по тилу ворога. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.