Успіхи ЗСУ біля Андріївки та утримання інших позицій: карта бойових дій за 6 жовтня

Українські військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. Зокрема, вони мали успіх поблизу Бахмута.

Українські воїни продовжують давати відсіч ворогу на усіх напрямках фронту. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.

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Ситуація на фронті

Наоперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Наворог намагається проводити диверсійну діяльність. Наокупанти наступальних дій не вели. НаСили оборони відбили 4 атаки ворога східніше Макіївки Луганської області.

Ситуація біля Макіївки: дивіться карту

Нанаші воїни мали успіх східніше Андріївки. Ворог безуспішно намагався відновити позиції біля Диліївки. Сили оборони також продовжують наступати південніше Бахмута.

Наші воїни мали успіх на Бахмутському напрямку: дивіться карту

Напротивник намагався наступати біля Авдіївки. Також ворог здійснив 14 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Наукраїнські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Водяне. Нанаші захисники утримують свої позиції поблизу Роботиного Запорізької області.

Ситуація навколо Роботиного: дивіться карту

Наукраїнські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та завдають ударів по тилу ворога. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.