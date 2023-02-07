Ворог наступає на 5 напрямках, ЗСУ завдали потужних ударів: карта бойових дій станом на 7 лютого

Українські захисники продовжують відбивати атаки окупантів та знищувати ворога. Найзапекліші бої тривають на Сході.

У Генштабі ЗСУ оприлюднили актуальну інформацію з фронту. 24 Канал публікує карту бойових дій станом на 7 лютого.

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Російські терористи продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру

Упродовж минулої доби ворог завдав 6 ракетних та 24 авіаційних удари. Окрім того, окупанти здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей. На жаль, є жертви серед населення.

По всій території України залишається високою загроза російських авіаційних та ракетних ударів. Тож під час сигналу повітряної тривоги не нехтуйте правилами безпеки та перебувайте в укритті.

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Окупанти намагаються наступати на 5 напрямках

Загарбники продовжують перегрупування на окремих ділянках фронту. Основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Сили оборони України потужно трощать ворога

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області.

Українська авіація завдала ще 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки ворога та 2 удари по позиціях ЗРК. Тим часом наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили противника.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

На Херсонщині російські військові захопили психоневрологічний будинок-інтернат

Для реабілітації поранених та прикриваючись цивільними, ворог облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області.

На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату розмістили військовослужбовців збройних сил Росії, а цивільних пацієнтів перевели на інші поверхи. Медичне обладнання окупанти вилучили та перевезли з районної лікарні населеного пункту Велика Лепетиха,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відбувається на різних напрямках фронту