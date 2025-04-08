159 зіткнень за добу, найактивніше Росія наступала під Покровськом: карта бойових дій 8 квітня

Триває 1 140 доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. За 7 квітня було зафіксовано 159 бойових зіткнень.

Також за минулу добу росіяни здійснили один ракетний удар, 74 авіаудари із застосуванням 120 КАБів, понад 5 800 обстрілів, 134 із яких – з РСЗВ, а також атакував 2782 дронами-камікадзе. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку минулої доби було 4 атаки окупантів. Штурмував ворог у бік Піщаного та неподалік Кругляківки і Загризового.

На Лиманському напрямку Росія атакувала 21 раз та намагалася просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Торського та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового. Росіяни атакували біля Надії: дивіться на карті На Сіверському напрямку впродовж 7 квітня окупанти здійснили 3 наступи на позиції ЗСУ біля Григорівки, усі атаки відбито. На Краматорському напрямку було 3 боєзіткнення поблизу Курдюмівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 23 рази біля Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька. Окупанти атакували біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 52 наступи Росії біля населених пунктів Калинове, Лисівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки, Малинівки й Сергіївки. Росія атакувала Калинове: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 12 атак у бік Багатиря та біля Костянтинополя, Розливу і Скудного. Ворог атакував біля Розливу: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог 2 рази намагався просунутися вперед у бік населеного пункту Шевченко.

На Оріхівському напрямку ЗСУ успішно відбили 8 російських атак біля населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Щербаки. ЗСУ відбивали атаки біля Щербаків: дивіться на карті

В операційній зоні на Курщині ЗСУ за минулу добу відбили 21 атаку загарбників. Росія атакувала на Курщині: дивіться на карті

На Харківському та Придніпровському напрямках Росія наступальних дій не проводила.