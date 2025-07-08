Маже 190 боєзіткнень, росіяни тиснуть одразу на 4 напрямках: карта бойових дій 8 липня

Впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 188 бойових зіткнень. Найважча ситуація на Покровському напрямку, також росіяни значно посилили тиск на Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень. Росіяни завдали шість авіаційних ударів, скинув 11 керованих бомб, здійснив 286 обстрілів, зокрема три – з реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Сумщині та Курщині: дивіться на карті

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 19 разів штурмували позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного, Красного Першого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку російські війська атакували 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в Серебрянському лісі, а також у бік Серебрянки, Ольгівки й Григорівки.

Росіяни тиснуть на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки та Виїмки, окупанти тричі атакували позиції українських захисників.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, ворог наступав у бік Миколаївки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили чотири атаки в районах Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Разіне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка.

Найбільше боєзіткнень відбулося на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Піддубне, Федорівка, Воскресенка, Ялта, Шевченко, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.

Росіяни намагаються просунутися на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожих штурми поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили чотири ворожі атаки в районі Кам’янського та у бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.