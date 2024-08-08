Ворог штурмує на Покровському напрямку, хоче витіснити ЗСУ із позицій: карта фронту 8 серпня

Сили оборони 897 добу дають потужну відсіч російським окупантам на фронті. Противник намагався штурмувати позиції ЗСУ на кількох важливих напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби загалом зафіксовано 96 бойових зіткнень. Найактивніше ворог продовжує діяти на Покровському напрямку, де відбулася майже третина його наступальних дій.

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Що відбувається на фронті

кількість атак за добу зросла до 3. ЗСУ відбивали штурмові дії російської армії біля Вовчанська та Тихого.

Сили оборони відбивали штурми ворога біля Вовчанська: дивіться на карті

відбулося 5 спроб окупантів просунутись поблизу Петропавлівки, Колісниківки та у бік Новоосинового.ворог атакував 12 разів неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Торського та у Серебрянському лісі.воїни української армії відбивали 6 штурмових дій російських окупантів поблизу Спірного, Верхньокам’янського і Переїзного.окупанти атакували 7 разів. Російська армія всі свої зусилля зосередила поблизу Часового Яру. Там же завдали двох авіаударів НАРами.

Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті

ворог здійснив 11 атак у районах Північного, Нью-Йорка, Залізного та Торецька. По Торецьку та прилеглих до нього територіях російський противник завдав 19 авіаударів. За даними Генштабу ЗСУ, агресор скинув понад три десятки керованих бомб.українські захисники відбили 28 штурмових дій в районах 10 різних населених пунктів. Воздвиженка, Желанне, Карлівка та Гродівка є основними напрямками зосередження зусиль окупантів. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

ЗСУ відбили 5 атак окупантів біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.військові російської армії здійснили дві спроби просування з боку Володимирівки.відбулося одне бойове зіткнення в районі Роботиного.ворог атакував 4 рази. Усі атаки агресора не мали успіху.ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.