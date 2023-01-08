Окупанти намагаються прорвати оборону в Соледарі: карта бойових дій станом на 8 січня

8 січня 2023, 08:56
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Головні бойові дії продовжують розгоратися на Сході, де ЗСУ стримують окупантів. Росія намагається захопити Бахмут, де зазнає шалених втрат.

24 Канал проаналізував карту бойових дій станом на 8 січня за даними Генштабу, Deepstate та ISW.

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Бахмут, Соледар, Сватове і Кремінна – тривають бої

Російські загарбники дещо посилили атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямах. Окупанти також намагаються прорвати оборону ЗСУ у Соледарі.

Запеклі бої тривають і в районі Сватового – Кремінної на Луганщині.

Так, минулої доби тривали бойові дії в районі Сватового. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни намагаються покращити свої тактичні позиції на Північний Захід від Сватового на Куп'янському напрямку.

Українські війська відбили атаку в районі Стельмахівки, що за 15 кілометрів на північний захід від Сватового.

Бої біля Соледару: карта

Тривають наступальні операції з обох боків у районі Кремінної. За даними Генштабу ЗСУ, окупаційні війська намагалися атакувати поблизу населених пунктів Макіївка, Діброва та Білогорівка.  

7 січня російські війська також продовжували наземні атаки на південь від Бахмута. Геолокаційні кадри підтверджують, що сили групи "Вагнера" просунулися до Кліщіївки, що за 6 кілометрів на Південний Захід від міста.

За даними Генштабу, українські війська відбили атаки росіян на південь від Бахмута в районі Озарянівки та Кліщіївки. 

Що відбувається біля Бахмута: карта

Російські сили продовжують атаки вздовж західної околиці Донецька. У Генштабі ЗСУ заявили, що українські війська відбили атаки військ росіян у районі Первомайського на Північно-західній околиці Донецька. А також у районі Мар'їнки та Побєди на Південно-західній околиці.

Ситуація на Півдні

На Півдні України російські сили продовжували вогонь із закритих позицій на захід від Гуляйполя та вздовж західного берега Дніпра у Дніпропетровській та Херсонській областях. Російські війська завдали удару по містах Херсон та Нікополь.

За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Антонівки, Чарівного, Дорожнянки, Інженерного, Білогір’я, Олексіївки, Малих Щербаків, Степового та Кам'янського Запорізької області.

На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка і Маринське Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення.

Ворог зазнає втрат

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Водночас було збито 3 розвідувальних БпЛА окупантів типу “Орлан-10”. Ракетні війська і артилеристи уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 склади боєприпасів ворога.

Як виглядає лінія фронту наразі: карта 

 

Автор: Анастасія Лукашевська