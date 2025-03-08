Росіяни не припиняють активно атакувати на Курщині та поблизу Торецька: карта фронту 8 березня
- Протягом минулої доби зафіксовано 124 боєзіткнень.
- На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак неподалік Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька.
- На Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 26 атак російських загарбників.
Протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення. Найбільше ворог атакував на Курщині та Торецькому напрямку.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Яка ситуація на фронті
На Харківському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки загарбників в районі Вовчанська та в бік населеного пункту Красне Перше.
Ситуація в районі Вовчанська: дивіться на карті
На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 4 атаки окупантів. ЗСУ відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та в напрямку Куп’янська.
На Лиманському напрямку агресор атакував 17 разів. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Торського, Ямполівки та в напрямках Нового і Новомихайлівки.
На Сіверському напрямку впродовж дня противник здійснив 2 спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбито.
На Краматорському напрямку зафіксовано 9 боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.
На Торецькому напрямку противник здійснив 26 атак неподалік Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька.
Ситуація на Торецькому напрямку: дивіться на карті
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 24 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Тарасівка, Надіївка, Промінь, Лисівка Олексіївка, Андріївка, Улакли та в напрямку Нової Полтавки, Покровська.
Лінія фронту на Покровському напрямку: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили сім атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя та Бурлацького.
На Оріхівському напрямку ЗСУ успішно відбили чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Степове та П’ятихатки.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 26 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 31 авіаційного удару із застосуванням 42 керованих бомб, а також здійснив 444 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 20 — із реактивних систем залпового вогню.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.