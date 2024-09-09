Ворог суне на Покровськ і не припиняє штурмів на Харківщині: карта бойових дій 9 вересня

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 164 бойових зіткнення. Найбільше – саме на Куп'янському, Торецькому та Покровському напрямках.

У командуванні українського війська вранці 9 вересня констатували, що ЗСУ відбивають атаки. У цьому матеріалі 24 Канал показує карту бойових дій.

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Оперативна ситуація по напрямках

Окупанти продовжували штурмові дії, зафіксовано п'ять бойових зіткнень в районах Вовчанська, Тихого та Стариці.Відбулося 15 боєзіткнень, українські війська відбивали штурми біля Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової, Стельмахівки, М'ясожарівки та біля Глушківки.

Що відбувається на фронті на Харківщині: дивіться на карті від DeepState

Українські сили відбили 12 атак біля Невського, Новосадового, Торського, Діброви та Чернещини.Сили оборони України відбили 10 атак біля Спірного, Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського.Відбито 10 атак у районах Андріївки, Майського, Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Кліщіївки.

Росіяни постійно атакують в районі Краматорська на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Ворог здійснив 24 атаки, зосередивши зусилля в районах Північного, Залізного, Нью-Йорка, Торецька, Неліпівки та Дружби.Захисники відбили 39 атак у районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки.

У районі Покровська не вщухають штурми противника: дивіться на карті від DeepState

Загарбники здійснили 30 атак в районах Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки.Окупанти здійснили чотири атаки у напрямку Водяного, але успіху не мали.Відбулося 2 безуспішні для окупантів бойові зіткнення біля Малої Токмачки та Роботиного.

Яка ситуація на лінії боєзіткнення на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

Оперативна ситуація – без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань Росії не виявлено.

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Додамо, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями російська армія активно застосовує авіацію, здійснюючи удари з території по прикордонних населених пунктах.