ЗСУ утримують позиції на лівобережжі Херсонщини й наступають на Півдні: карта боїв на 9 вересня

Сили оборони продовжують обороняти позиції від ворога та наступати на Півдні й Сході нашої держави. Так, українські захисники утримують зайняті позиції на лівому березі Херсонської області й наступають на Мелітопольському напрямку.

Зрештою, протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень української армії з окупантами. Крім цього, ворог завдав 13 ракетних та 64 авіаційних ударів, а також здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Що відбувається на Сході України

На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил в районах населених пунктів Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки у Донецькій області.

Для поповнення своїх втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно користуючись ув’язненими.

Ворог намагався повернути позиції біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки: дивіться відео

Натанапрямках українські захисники успішно тримають оборону біля Авдіївки та Мар'їнки, де протягом доби противник здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Новокалинового, Красногорівки та Пречистівки Донецької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Окупанти намагалися наступати на Новокалинове, Красногорівку й Пречистівку: дивіться карту

Яка ситуація на Півдні України

Нанапрямку Сили оборони мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії й метр за метром відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці й змушують ворога відходити із займаних позицій. Водночас противник перекидає на цей напрямок найбільш боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ.

Так, Силами оборони в районі Роботиного Запорізької області було відбито понад 10 таких спроб.

Росіяни намагалися повернути втрачені позиції біля Роботиного: дивіться карту

Нанапрямку наші захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра, вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади боєприпасів та наносити успішне ураження по тилах противника.

ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області: дивіться карту

Що відбувалося на інших напрямках

Сили оборони завдали потужних втрат ворогу

Натанапрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Натанапрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 1 пункті управління та по 1 позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем було уражено 1 склад боєприпасів, 9 артилерійських засобів, 6 пунктів управління, 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.