Б'ють по росіянах всім, чим є: у ЗСУ розповіли, яка ситуація на лінії Сватове – Кремінна

Українські військові атакують окупантів на напрямку Сватове – Кремінна. ЗСУ намагаються витісняти окупантів за найменшої можливості.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. За його словами, на напрямку Сватове – Кремінна ЗСУ вже давно перехопили ініціативу.

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Найбільше ЗСУ б'ють по росіянах артилерією

Череватий наголосив, що на цій лінії ЗСУ диктують умови окупантам та контролюють її вогнем. Повідомляється, що наші воїни щодоби завдають серйозну шкоду росіянами.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що наші воїни б'ють по росіянах всіма видами ураження, але в першу чергу артилерією та ракетами.

Череватий зазначив, що українські військові високоточними системами вражають логістику, особовий склад, техніку та штаби ворога. Він додав, що на цій лінії ініціатива за Україною і за найменшої можливості ЗСУ витісняють ворога.

Що відомо про ситуацію на лінії Сватове – Кремінна

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай інформував, що ЗСУ поступово просуваються на напрямку Сватове – Кремінна завдяки замерзлій землі.

Гайдай зазначив, що найближчим часом озвучать "дуже позитивні" новини, які дадуть "розвивати успіх на певних напрямках". Водночас він наголосив, що ЗСУ важко даються кожні 50 – 100 метрів звільненої Луганщини, але "звісно є успіхи".

Повідомлялося, що на Сватівсько-Кремінському напрямку окупаційні війська Росії перебувають у глухій обороні. У районі Кремінної відбулося переміщення лінії фронту.

Так, на північ від міста поблизу населених пунктів Піщане та Житлівка загарбники трохи відтіснили наші підрозділи. Це ситуативне покращення сталося виключно через те, що окупанти кидають туди шалену кількість особового складу.

Карта бойових дій на Луганщині