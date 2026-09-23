Огляд подій війни на фронті та в тилу за добу станом на 23 вересня 2026 року від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Головні теми огляду:

Масована дронова атака на Київ;

Проникнення ворога на Харківщині;

Зачистка лісів біля Дворічної полком Р.У.Г.;

Нові деталі операції "Вівальді";

Боротьба за панівні висоти та ситуація навколо Рай-Олександрівки;

"Азов" зі штурмовиками "Скелі" зірвали план оточення під Дружківкою;

Просування ЗСУ на Олександрівському напрямку%

Ліквідація бази ФСБ на Арабатській стрілці.

Деталі – в текстовій версії огляду Андрія Дрозди на 24 Каналі.

Київ під атакою реактивних дронів

Вже після зустрічі Зеленського і Трампа, коли президент США сказав, що кінець війни вже близько, ми побачили справжні наміри Росії. Путін не збавляє обертів, продовжує кошмарити Київ реактивними дронами. Весь ранок дрони летять хвилями на Київ. Маса вибухів, ударів.

У Голосіївському районі одна атака близько 11-ої: дах нежитлової будівлі горить. Потім ще одна атака – об'єкт транспортної інфраструктури, ну, це АЗС, це вже всі знають, по заправці росіяни вдарили. Солом'янський район теж під ударом. Потім 9-поверхова нежитлова будівля – знов приліт БПЛА на рівні 4-го поверху.

Наслідки російської атаки на Київ 23 вересня 2026 року – дивіться відео:

Біля залізничного вокзалу взагалі щонайменше п’ять вибухів місцеві мешканці нарахували. Там горить ринок "Шайба" біля вокзалу. Є багато повідомлень у київських місцевих пабліках про те, що конспірації треба краще дотримуватися деяким виробникам певних засобів. Не будемо називати чого саме, але кажуть, що були об’єкти, де всі місцеві знали, що там розташовано. Це було питання часу, коли ця інформація витече до росіян. От воно і прилетіло.

Харківщина: проникнення росіян на кордоні

На Харківщині є вклинення росіян біля кордону, а російські пропагандисти все це розганяють як мало не "котел", для українських військ. Насправді ніякого оточення не існує. Але ворог суне через Анишкіне, через сіру зону росіяни просочуються вже в напрямку села Вільховатка.

Це важливе село, бо через нього проходить дорога, яка йде далі на кордон. Навколо Вільховатки є принаймні три осередки, де росіяни намагаються накопичитися або принаймні їхні піхотні групи були там помічені.

Росіяни там ще не закріпилися, але активно туди намагаються проникати невеликими піхотними групами.

Перших росіян тут було помічено ще в липні. Минулого тижня українські сили успішно завдали вогневого ураження цій російській присутності, використавши для цього два танки, які стріляли впритул по росіянам, немов у тирі.

Важка ситуація на кордоні / Скріншот карти DeepState

Крім того, росіяни спрямовують свої зусилля з іншого флангу, намагаючись проникати від Артільного, від інших сіл на кордоні з Росією в напрямку Приколотного і Великого Бурлука, плануючи туди дійти. Росіяни, їхні пропагандисти, не маючи значних тут запланованих на літо успіхів, починають зараз малювати якесь оточення, яке виглядає в них приблизно ось так, тобто що, мовляв, десь ось тут є українські війська і вони їх оточили, і вони собі придумали, що там мало не тисячі українських військових сидить. Це все дурня. Воно не відповідає взагалі дійсності.

Але факт той, що у прикордонних селах – в районі Артільного, Зарубинки, Мілового, Зарубинки, Вільховатки – російські групи спостерігаються і справді можуть заходити на кілометрів 10 – 15 від кордону, непокоїть. І такі процеси ми спостерігаємо фактично по дуже багатьох прифронтових ділянках, де ворог відправляє в один кінець часто своїх флаговтикерів або групи піхоти на розвідку, або ДРГ.

Дворічна: українська зачистка лісів і зрізання російського коридору

Біля Дворічної відбуваються дуже цікаві процеси. Бійц добровольчого полку Р.УГ. з корпусу "Хартія" продовжують успішно зачищати ліси навколо Дворічної, Західного та зрізати російський плацдарм за Осколом, яким окупанти намагаються користуватися для проникнення в Куп'янськ.

Там, де річка Оскіл протікає, у росіян був суцільний такий коридор. Зараз він фактично між Західним і Дворічною перекушений. Росіяни намагалися цим коридором рухатися до Радьківки, Голубівки і на південь до Куп'янська.

Успіхи Сил оборони на Куп'янщині – дивіться відео:

Є нові кадри від полку Р.У.Г. про їхню операцію між Західним і Дворічною. Усе дуже добре промальовано, показано. Йдеться про от лісові масиви, райони, де ховається піхота росіян. Як правило, перед тим іде вогнева обробка з повітря. У цьому випадку ми бачимо зіткнення піхоти саме в цих джунглях на Харківщині – стрілецькі бої, зачистку нір різноманітних.

Так само діють і безпілотники – виявляють переміщення росіян і відповідно туди уже йде піхота на зачистку.

Остаточне витіснення росіян з лівого берега Осколу північніше Куп’янська стане великим успіхом Сил оборони, адже розтягнутий плацдарм росіян від Голубівки до Кам’янки, який тягнеться вузькою смугою вздовж берега мало не на 30 км, перестане існувати.

Водночас варто пам'ятати, що за Осколом у районі Куп’янська Вузлового і Ківшарівки ситуація набагато складніша. Росіяни здійснюють натиск на ось цей наш невеличкий плацдарм, який за річкою досі існує. Намагаються вони його перерізати надвоє фактично. Тому бої проти піхотних груп, які повзуть у напрямку Ківшарівки і Куп'янська Вузлового, постійно продовжуються.

Лиманський напрямок і операція "Вівальді"

На DeepState-карті є нові оновлення – ситуація постійно змінюється на користь українських військ. Йдуть уже фактично бої на річці Жеребець. Це те, що неофіційно відомо. Район Маліївки, Невського, Іванівки, Тернів, Ямполівки – на них треба звертати увагу, тому що там "щось" відбувається.

Офіційно українське командування визнало звільнення району біля Святогірська – Дробишеве, Шандриголове, Середнє, Новоселівка, Ярова. Цей район Було зачищено і звільнено від ворога. Це вже понад 100 км², але осінтери кажуть про понад 240 км², які вдалося наразі звільнити від ворога.

Чекаємо на новини з Лиманського напрямку / Скріншот карти DeepState

Зрештою маємо і кадри зачистки села Шандриголове, які показував Третій армійський корпус і 66-та бригада імені Мстислава Хороброго. Це те, що можна уже коментувати. Але треба розуміти, що подібні процеси відбувалися і в інших населених пунктах на цьому виступі біля Лимана.

Нагадаємо, Третій армійський корпус звертався до західних осінтерів, щоб ті зупинилися і не публікували якийсь час геолокації українських просувань на цьому напрямку операції "Вівальді". Щоб уникнути витоків інформації.

Причина в тому, що російські так звані "аналітики" не проводять власної фото-відеоверифікації подій на фронті, а часто використовують інформацію західних аналітиків і потім публікують у власних Telegram-каналах як свою. А вже їх читає російське Міноборони, і так до російських генералів доходить, що щось там таке відбувається, а їхні полковники і майори (у яких все чудово) їм брешуть.

Слов'янський напрямок: Рай-Олександрівка і Миколаївка

Про ситуацію в Рай-Олександрівці пише осінтер Playfra. За його інформацією, вона не перебуває під російським контролем, населений пункт взагалі не був втрачений українськими силами. Позиції залишалися там, але змішаними з російськими, коли туди заходить російська піхота.

Здається, росіяни дещо захопилися своїм швидким темпом просування тут за останні місяці і спробували дістатися аж до Миколаївки, не зосереджуючись на зачистці Рай-Олександрівки і спробах там закріпитися. Ставка їхня не спрацювала, хоча це, безумовно, не виключає випадків, коли росіяни далі проникають у село, а також наявність їхніх позицій там.

Хроніки "сірої зони" / Скріншот карти DeepState

Сили оборони, можливо, використали цей час, щоб укріпити свої позиції і виправити власні проблеми в цій зоні. Але це припущення. Рай-Олександрівка – село найвищої важливості в цьому секторі. Для росіян це хороший вузол накопичення біля південних дверей Миколаївки. Для українців це те, що потрібно, щоб дати Миколаївці простір для певного дихання і стримування російських проникаючих дій у полях на південь від міста. Ну і українські позиції в Райолександрівці загалом також слабкі, – пише Playfra, але вони там є.

Село краще описати як "сіру зону". Зрештою, так вказують і шановні пани з DeepState. Поруч тут також ліси, треба звернути увагу. І тут якраз відбувається дуже багато дронових ударів по росіянах, які накопичуються в цих лісах. Тут є доволі значні лісові масиви, бо ними окупанти хочуть якраз проходити далі скритно в напрямку Миколаївки.

Добропільський виступ: "Азов" та "Скеля" зірвали російський наступ

Нашим захисникам з "Азову" та "Скелі" вдалося зірвати спробу окупантів вийти на логістичні шляхи для оточення Дружківки і удару в напрямку Добропілля.

Силами кількох батальйонів 12-ї бригади спецпризначення Азов, також полку "Туман" першого корпусу НГУ "Азов" і батальйону "Шквал" штурмового полку "Скеля". За підтримки Lazar’s Group вдалося зірвати спробу противника зайти сюди, закріпитися і зайняти ці важливі логістичні шляхи.

Вогняний відпочинок ФСБ на Арабатці – дивіться відео, 18+:

Ця операція вперше відбувалася з допомогою штурмовиків "Скелі", які перейшли в підпорядкування "Азову". Зараз відгуки про взаємодію підрозділів лише найкращі з обох боків. Здається, що ця співпраця дає дуже добрі результати і плоди.

Звіт по спільну операцію Сил оборони на Добропільському виступі – дивіться відео:

Олександрівський напрямок: Комар і перспективи просування

Є цікаві новини з Олександрівського напрямку. Українські військові таки зуміли зайти в велике село Комар за річкою Мокрі Яли.

Це підтверджено об’єктивними даними і фактом російських бомбардувань, супутниковими знімками, дроновими ударами росіян, які вони самі фіксують.

Українські сили закріпилися в тактичному і логістичному хабі Комар.

Якщо Росія таки втратить це село, то спроби повторного наступу росіян у напрямку Прозорного і Покровського будуть значно відкладені. Тепер, ймовірно, Росія не встановить жодного значного плацдарму в Дніпропетровській області, поки не буде взято і закріплено Добропілля і Білозерське. Але про це росіяни теж можуть хіба що помріяти.

Арабатська стрілка: удар по базі ФСБ

Наприкінці огдяду — відео з Арабатської стрілки, де наші, очевидно, спеціальні підрозділи СБУ і ГУР, бо переважно вони цим займаються, виявили і знищили гніздо ФСБшників на Арабатській стрілці.

Очевидно, що велася розвідка за активністю росіян тут на Арабатській стрілці. Вже не вперше, до речі, в цьому районі прилітає, але росіяни невтомно перебираються в іншу будівлю і там облаштовують своє гніздо для ФСБшників, прикордонників.

У ході ліквідація вже нового штабу ФСБ 15 ФСБшників були знищені і ще близько 30 поранені. Це поки що не офіційно, але, як бачимо, горить красиво. І справді операція була проведена, тут сумніву немає. Кадри відео показують, що все буде добре.

Атаковано базу було в нічний час, коли, власне, всі ці істоти туди сповзлися, зійшлися на ночівлю і були там знищені вогнем.

Огляд подій війни 23 вересня 2026 року від аналітика Андрія Дрозди – дивіться відео: